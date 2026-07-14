Acusan a Meta de usar IA para seleccionar trabajadores con problemas de salud para despedirlos

Veintiséis exempleados de Meta Platforms presentaron una demanda acusándola de usar un software basado en inteligencia artificial llamado Metamate (usado para analizar el rendimiento de los empleados) que se centraba de forma desproporcionada en personas con discapacidad o con baja médica a la hora de seleccionar a los afectados por los despidos masivos.

La demanda, presentada el lunes ante el tribunal federal de Oakland (California), dice que la firma se basó en factores como la productividad y el uso de tokens de IA cuando comenzó a recortar 8000 empleos este año, lo que perjudicó a los que faltaron al trabajo por motivos médicos.

Meta anunció más temprano en el año que tenía previsto despedir al 10% de su plantilla global —casi 8000 personas— a partir de mayo, y que más recortes de empleo se producirían posteriormente.

Los 26 demandantes, que presentaron la demanda de forma anónima, acusan a Meta de infringir las leyes federales y estatales que prohíben la discriminación o las represalias contra los trabajadores con discapacidad, los que se acogen a una baja médica o las embarazadas.

Los demandantes proceden de seis estados, entre ellos California y Nueva York, además del Distrito de Columbia.

Un portavoz de Meta afirmó que las denuncias carecen de fundamento. “Las decisiones relativas a la gestión de la plantilla y a la organización las tomaban y las siguen tomando personas, no la IA”, indicó.

Reuters