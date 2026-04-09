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Adiós al Wi-Fi rápido: el electrodoméstico que interfiere y hace la señal más lenta

Hay aparatos que hacen que internet sea más lento, pero existen formas de mejorar el problema en simples pasos

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No se recomienda colocar el router de Wi-Fi a la altura de otros electrodomésticos
Recomendaciones para que el router tenga más señalFreepik

Muchos usuarios lidian con la frustración de una conexión lenta o inestable, y el router es el que se lleva todas las culpas. Sin embargo, el verdadero origen del problema reside en un electrodoméstico del hogar: el microondas. Este suele ser el causante de estas interferencias debido a razones técnicas específicas. A continuación, el paso a paso para mejorar este problema.

El router wifi puede tener interferencias
El router wifi puede tener interferenciasShutterstock

Adiós al Wi-Fi rápido: el electrodoméstico que interfiere y hace la señal más lenta

El principal responsable de la interferencia Wi-Fi suele ser el horno microondas debido a una frecuencia compartida. La mayoría de los routers Wi-Fi domésticos operan en la banda de 2.4 GHz, y casualmente, los microondas utilizan frecuencias dentro de este mismo rango para calentar los alimentos. Aunque están diseñados para contener las ondas, los microondas a menudo presentan pequeñas fugas de radiación electromagnética. Estas fugas emiten ruido en el espectro de 2.4 GHz, chocando directamente con la señal wifi, lo que resulta en caídas de conexión o una notable lentitud en los dispositivos conectados a esta banda mientras el microondas está en uso.

¿La heladera también afecta la señal Wi-Fi ?

La heladera interfiere con el wifi, pero por una razón diferente, relacionada más con la obstrucción física que con la emisión de frecuencias. Su gran tamaño y su estructura metálica actúan como una barrera física que puede bloquear o reflejar la señal Wi-Fi, especialmente si el router está cerca del electrodoméstico o si la heladera se encuentra entre el router y tus dispositivos. Además, los grandes motores de los electrodomésticos pueden generar ruido electromagnético, aunque este efecto suele ser menos significativo que la interferencia directa del microondas.

¿El microondas o la heladera debilitan la señal?
¿El microondas o la heladera debilitan la señal?Shutterstock

¿Cómo puedo solucionar o minimizar la interferencia Wi-Fi causada por electrodomésticos?

Existen varias estrategias efectivas para mitigar las interferencias y mejorar la estabilidad de la conexión:

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Reubicación estratégica del router

Mueve tu router Wi-Fi lo más lejos posible de la cocina y de cualquier electrodoméstico grande que pueda generar interferencias, como el microondas, la heladera o el lavarropas. Es crucial colocar el router en una posición central de la casa y a una altura considerable, como sobre un estante o escritorio, evitando que esté en el suelo o dentro de armarios. Además, asegurate de que no haya grandes objetos metálicos ni muros gruesos de hormigón entre el router y las áreas donde más utilizás el Wi-Fi, ya que estos pueden bloquear o debilitar la señal.

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Cambia a la banda de 5 GHz

La mayoría de los routers modernos son de doble banda, lo que significa que operan tanto en 2.4 GHz como en 5 GHz. Dado que los microondas solo interfieren con la banda de 2.4 GHz, una solución definitiva es conectar tus dispositivos, como móviles, laptops y smart TVs, a la banda de 5 GHz. Esta frecuencia es mucho más rápida y no es utilizada por el microondas, lo que eliminará las interferencias. Sin embargo, tené en cuenta que la señal de 5 GHz, aunque más veloz, tiene menor alcance y penetra peor las paredes que la de 2.4 GHz, por lo que es ideal para dispositivos cercanos al router.

Cómo arreglar el problema de señal
Cómo arreglar el problema de señalShutterstock
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Otras soluciones adicionales

Para dispositivos fijos como computadoras de escritorio, consolas de videojuegos o smart TVs, también se puede considerar usar un cable Ethernet. Esta conexión es completamente inmune a las interferencias inalámbricas y ofrece la máxima velocidad y estabilidad. Finalmente, si tu microondas es muy antiguo o parece estar dañado, especialmente si tiene juntas desgastadas, podría estar fugando más radiación de lo normal. En este caso, revisar el aparato o considerar su reemplazo podría ser una opción para reducir significativamente la interferencia.

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