Muchos usuarios lidian con la frustración de una conexión lenta o inestable, y el router es el que se lleva todas las culpas. Sin embargo, el verdadero origen del problema reside en un electrodoméstico del hogar: el microondas. Este suele ser el causante de estas interferencias debido a razones técnicas específicas. A continuación, el paso a paso para mejorar este problema.

El router wifi puede tener interferencias Shutterstock

Adiós al Wi-Fi rápido: el electrodoméstico que interfiere y hace la señal más lenta

El principal responsable de la interferencia Wi-Fi suele ser el horno microondas debido a una frecuencia compartida. La mayoría de los routers Wi-Fi domésticos operan en la banda de 2.4 GHz, y casualmente, los microondas utilizan frecuencias dentro de este mismo rango para calentar los alimentos. Aunque están diseñados para contener las ondas, los microondas a menudo presentan pequeñas fugas de radiación electromagnética. Estas fugas emiten ruido en el espectro de 2.4 GHz, chocando directamente con la señal wifi, lo que resulta en caídas de conexión o una notable lentitud en los dispositivos conectados a esta banda mientras el microondas está en uso.

¿La heladera también afecta la señal Wi-Fi ?

La heladera interfiere con el wifi, pero por una razón diferente, relacionada más con la obstrucción física que con la emisión de frecuencias. Su gran tamaño y su estructura metálica actúan como una barrera física que puede bloquear o reflejar la señal Wi-Fi, especialmente si el router está cerca del electrodoméstico o si la heladera se encuentra entre el router y tus dispositivos. Además, los grandes motores de los electrodomésticos pueden generar ruido electromagnético, aunque este efecto suele ser menos significativo que la interferencia directa del microondas.

¿El microondas o la heladera debilitan la señal? Shutterstock

¿Cómo puedo solucionar o minimizar la interferencia Wi-Fi causada por electrodomésticos?

Existen varias estrategias efectivas para mitigar las interferencias y mejorar la estabilidad de la conexión:

1 Reubicación estratégica del router

Mueve tu router Wi-Fi lo más lejos posible de la cocina y de cualquier electrodoméstico grande que pueda generar interferencias, como el microondas, la heladera o el lavarropas. Es crucial colocar el router en una posición central de la casa y a una altura considerable, como sobre un estante o escritorio, evitando que esté en el suelo o dentro de armarios. Además, asegurate de que no haya grandes objetos metálicos ni muros gruesos de hormigón entre el router y las áreas donde más utilizás el Wi-Fi, ya que estos pueden bloquear o debilitar la señal.

2 Cambia a la banda de 5 GHz

La mayoría de los routers modernos son de doble banda, lo que significa que operan tanto en 2.4 GHz como en 5 GHz. Dado que los microondas solo interfieren con la banda de 2.4 GHz, una solución definitiva es conectar tus dispositivos, como móviles, laptops y smart TVs, a la banda de 5 GHz. Esta frecuencia es mucho más rápida y no es utilizada por el microondas, lo que eliminará las interferencias. Sin embargo, tené en cuenta que la señal de 5 GHz, aunque más veloz, tiene menor alcance y penetra peor las paredes que la de 2.4 GHz, por lo que es ideal para dispositivos cercanos al router.

Cómo arreglar el problema de señal Shutterstock

3 Otras soluciones adicionales

Para dispositivos fijos como computadoras de escritorio, consolas de videojuegos o smart TVs, también se puede considerar usar un cable Ethernet. Esta conexión es completamente inmune a las interferencias inalámbricas y ofrece la máxima velocidad y estabilidad. Finalmente, si tu microondas es muy antiguo o parece estar dañado, especialmente si tiene juntas desgastadas, podría estar fugando más radiación de lo normal. En este caso, revisar el aparato o considerar su reemplazo podría ser una opción para reducir significativamente la interferencia.