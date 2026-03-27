Así se puede encontrar la papelera de WhatsApp para recuperar mensajes viejos

El servicio de mensajería instantánea WhatsApp es uno de los más usados en el mundo para las comunicaciones cotidianas de los usuarios, por lo que resulta importante saber cómo encontrar la papelera de WhatsApp para recuperar mensajes viejos, en el caso de que se hubieran borrado por error o se precise reponer ese contenido.

La forma de encontrar la papelera de WhatsApp para recuperar mensajes viejos (Foto: Pexels)

Es necesario aclarar que el servicio de mensajería instantánea no posee una papelera de reciclaje interna, pero sí existe un método eficaz para restaurar conversaciones y archivos borrados, apoyándose en las copias de seguridad de la aplicación.

La sugerencia elemental para “encontrar” lo que parece una papelera en WhatsApp implica una serie de pasos que, aunque requieren la reinstalación de la aplicación, son el camino más directo para acceder a la última versión guardada de los chats.

Cómo encontrar la papelera de WhatsApp para recuperar mensajes viejos

Para recuperar mensajes viejos que ya fueron eliminados, el procedimiento se basa en la reinstalación de la aplicación para forzar la carga de la última copia de seguridad guardada.

A continuación, los pasos para encontrar la papelera de WhatsApp:

Se debe desinstalar y reinstalar WhatsApp en el celular .

. Una vez instalada, se abre la aplicación y se verifica el número de teléfono . En el caso de los usuarios de iPhone, también se solicita la verificación del Apple ID.

. En el caso de los usuarios de iPhone, también se solicita la verificación del Apple ID. Durante el proceso de configuración inicial, la aplicación detecta la existencia de una copia de seguridad y ofrece la opción de restaurarla. Se debe pulsar el botón “Restaurar historial de chats” .

. Por motivos de seguridad, es posible que el sistema solicite una verificación de identidad para autorizar la restauración. Esto se realiza mediante un código que se envía por SMS o llamada, siempre que no esté activa la verificación en dos pasos o las copias de seguridad cifradas.

¿Qué hacer para que la recuperación de mensajes en WhatsApp sea exitosa?

Para que este método funcione, es fundamental contar con una copia de seguridad actualizada. Esta es una “foto” del momento del guardado, sin permitir restauración parcial. La restauración solo recuperará el contenido guardado en la nube en el momento de la última copia. Cualquier mensaje o archivo recibido después de esa copia y antes de la reinstalación se perderá permanentemente.

Los pasos para que la recuperación de mensajes en WhatsApp sea exitosa META - META

Para restaurar videos, es indispensable haber activado previamente la opción “Incluir videos” en la configuración de la copia de seguridad. Sin esta opción, estos no se incluirán en el respaldo y no podrán recuperarse.