Así podés esconder chats de WhatsApp sin que nadie se entere

WhatsApp permite que los usuarios escondan chats con una función mucho más privada que la de “Archivar”. Se trata de los chats restringidos, que son una herramienta diseñada para que ciertas conversaciones desaparezcan por completo de la vista de terceros y se requiera contraseña para acceder a estos.

A diferencia del “Archivo”, que simplemente mueve el chat a una carpeta secundaria que sigue siendo visible en la parte superior, el bloqueo de chats añade una capa de seguridad biométrica o mediante código que segrega la conversación del resto de la interfaz.

Cómo esconder conversaciones en WhatsApp (Foto: FreeP¡CK)

Cómo funcionan los chats restringidos

Cuando un usuario decide restringir un chat, este se mueve automáticamente de la bandeja de entrada principal a una carpeta oculta denominada “Chats bloqueados”. Este apartado solo se vuelve visible al deslizar el dedo hacia abajo en la pantalla de inicio de la aplicación y requiere, de forma obligatoria, una autenticación para abrirse.

Los aspectos más importantes de esta función son tres:

Acceso biométrico: para entrar en la carpeta, el sistema solicita la huella dactilar, el FaceID o la clave del dispositivo. Sin esta validación, el contenido es inaccesible.

para entrar en la carpeta, el sistema solicita la huella dactilar, el FaceID o la clave del dispositivo. Sin esta validación, el contenido es inaccesible. Notificaciones mudas: quizás el punto más crítico para la discreción. Cuando llega un mensaje de un chat restringido, la notificación no muestra ni el remitente ni el contenido del texto. Solo aparecerá un genérico: “WhatsApp: mensaje nuevo”.

quizás el punto más crítico para la discreción. Cuando llega un mensaje de un chat restringido, la notificación no muestra ni el remitente ni el contenido del texto. Solo aparecerá un genérico: “WhatsApp: mensaje nuevo”. Archivos protegidos: las fotos o videos enviados dentro de estas conversaciones no se guardan automáticamente en la galería del teléfono, evitando que alguien pueda encontrarlos al revisar las fotos del sistema.

Cómo funcionan los chats restringidos (Foto: Creada con Gemini)

Así podés esconder chats de WhatsApp sin que nadie se entere

Con la función chats restringidos activa, la única forma de encontrar las conversaciones es arrastrando la pantalla de chats hacia abajo, donde aparecerá la carpeta “Chats restringidos”, encima de la de los archivados. Para entrar, se requerirá la clave o el acceso biométrico.

Para activar la función, hay que seguir un paso a paso sencillo:

Ingresar al chat que se desea ocultar.

Tocar el nombre del contacto o del grupo en la parte superior.

o del grupo en la parte superior. Deslizar hacia abajo hasta encontrar la opción “Bloqueo de chats” .

. Activar la casilla y confirmar el método de seguridad (contraseña, huella o rostro).

Así podés esconder chats de WhatsApp sin que nadie se entere (Foto: iStock)

Con este despliegue de herramientas, la aplicación de Meta busca responder a una demanda de sus usuarios: el control total sobre quién puede ver qué, incluso cuando el dispositivo cae en manos ajenas.