Age of Empires IV: Microsoft confirma más novedades en abril para uno de sus juegos más esperados

Fue en agosto de 2017 que Microsoft anunció que el videojuego clásico de estrategia en tiempo real tendría una nueva versión, el Age of Empires IV. Desde entonces no hubo más novedades, aunque la compañía mantuvo viva la llama de uno de sus juegos más reconocidos con una actualización del Age of Empires: Definitive Edition y, luego, el Age of Empires II y del Age of Empires III.

En 2019 difundió un video mostrando cómo se vería el juego, y ahora confirmó que el próximo 10 de abril celebrará un evento virtual, llamado Age of Empires: Fan Preview, en el que dará más detalles del juego: con qué civilizaciones se podrá jugar, cuáles serán las campañas para hacer y el vínculo que tendrán con la historia real de esa civilización, y mucho más.

La compañía también adelantó que habrá novedades para el Age of Empires II y III, ambos disponibles actualmente para Windows 10.

Este es el video que publicó en noviembre de 2019 mostrando los avances en el nuevo capítulo de la saga.

También, un adelanto de cómo se verá el juego, listo para el hardware moderno y con gráficos 4K.

