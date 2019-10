| Agenda Vida Digital

Cursos, seminarios y eventos Crédito: SHUTTERSTOCK

GRATIS

UADE. La Facultad de Ingeniería y Ciencias Exactas de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE) presentará, del miércoles 16 al viernes 18, un taller gratuito de "Desarrollo en Phyton". Informes: www.uade.edu.ar

ILVEM. Brindará un workshop no arancelado acerca de "Webstorming: cómo desarrollar proyectos en equipo en negocios digitales". Informes: info@ilvem.com

CON DESCUENTO

ECI COMPUTACION. Ofrecerá clases personalizadas de "Facebook, Twitter o Instagram en Notebook, Tablet o Celular: conocé tu dispositivo y utilizá las redes sociales al 100%". Arancel: $1900. Lectores de LA NACION: 20% de descuento. Informes: www.ecicomputacion.com

ILVEM. Dictará cursos de "Velocidad digital en lectura y escritura en PC". Lectores de LA NACION: 10% de descuento. Informes: 15-5422-4742 (WhatsApp)

ARANCELADOS

IMAGE CAMPUS. Organizará charlas informativas sobre las diferentes Tecnicaturas Superiores que iniciará en marzo/abril de 2020. "Desarrollo de Videojuegos" (martes 15), "Arte y Animación para Videojuegos" (martes 15), "Diseño y Producción de Videojuegos" (jueves 17) y "Dibujos Animados" (viernes 18). Informes: www.imagecampus.edu.ar

REDES NEURONALES. El martes 22, la Sociedad Argentina de Informática (Sadio) iniciará un "Taller de Redes Neuronales" de 4 clases teórico-prácticas de duración. Temario: análisis de datos con inteligencia artificial, redes neuronales como técnicas de Machine Learning (Aprendizaje Automático), utilizadas en Deep Learning (economía, medicina, arte), etcétera. Aranceles: $3450 (hasta el martes 15) y $3800 (inscripción tardía). Socios de Sadio: 50% de descuento. Informes: www.sadio.org.ar

EVENTOS

NERDEAR.LA. Del jueves 17 al sábado 19, la Comunidad Argentina de Sistemas organizará la 6° edición de "Nerdear.la". El encuentro contará con 50 speakers, 70 charlas (técnicas y de divulgación científica), workshops, trabajo colaborativo, juegos y actividades nerds. Entrada libre y gratuita. Informes: https://nerdear.la

BUSQUEDA DE TALENTOS IT. Organizada por la Economic Development Winnipeg (EDW), llegará próximamente a la Argentina una delegación con apoyo gubernamental canadiense para reclutar profesionales IT (Information Technology). Los postulantes deberán ser graduados con experiencia en software senior, arquitectura de soluciones cloud, programación, diseño web, desarrollo de videojuegos, etcétera. Deberán contar con un nivel profesional de inglés e interés en trabajar y vivir en Winnipeg, Canadá. Las entrevistas con los candidatos pre-seleccionados se desarrollarán entre el viernes 18 y el lunes 21. Informes: www.economicdevelopmentwinnipeg.com/talent-mission

PLAY LIKE A GIRL. En el marco de la 5° edición del "Argentina Game Show Coca-Cola For Me", Nvidia presentará, del viernes 18 al domingo 20, el "Challenge Play Like a Girl", un espacio exclusivo para mujeres gamers del género "Battle Royale" que buscan desarrollarse profesionalmente en los eSports. Informes: www.argentinagameshow.com/novedades/play-like-a-girl-challenge-ft-fortnite