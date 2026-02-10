Una especialista en protocolo reveló cuál es el horario correcto para mandar un mensaje de WhatsApp

Con el avance de los smartphones, el uso de WhatsApp se volvió omnipresente en casi todo el mundo. Las personas usan el celular apenas se despiertan o se envían mensajes a cualquier hora de la noche. No obstante, cabe preguntarse si existe un horario adecuado para chatear sin incurrir en una falta de respeto. Según María José Gómez y Verdú, experta en protocolo, la “educación digital” es fundamental y revela mucho sobre una persona, aunque no siempre se perciba a simple vista.

La especialista, que comparte sus consejos en TikTok, donde tiene más de 300 mil seguidores, aseguró que “se debe escribir en un horario razonable: entre las nueve de la mañana y las nueve de la noche”. La regla para aplicar es muy simple, según la especialista. “Siempre pregunte si llamaría a esta persona a esta hora. Si la respuesta es sí, puede enviarle un mensaje. Si es no, mejor evite”, aclaró en un video. La única excepción a esta norma es ante casos de urgencia, donde la gravedad del problema lo amerita.

La especialista hizo hincapié en tener "educación digital" en la actualidad (Foto: @protocoloyetiqueta.es)

Más allá del horario, Gómez y Verdú remarcó que hay otras normas cruciales para un buen comportamiento en las plataformas de mensajería. Una de ellas es no enviar audios excesivamente largos sin preguntar previamente al destinatario. Asimismo, aconsejó usar los emojis con mesura y recordó que el empleo de mayúsculas equivale a gritar en el mundo digital, por lo que es una práctica que puede interpretarse como agresiva o impaciente.

La experta subrayó la necesidad de saludar y despedirse en las conversaciones, ya que humaniza la interacción y se evita reproducir la frialdad de un “robot”. También se manifestó en contra de la práctica de escribir solo un “hola” y luego desaparecer, porque mantiene al interlocutor en espera y con intriga.

El respeto por los horarios ajenos es un pilar fundamental para la convivencia, aclaró. “No todo es urgente a las 23:47”, sentenció la especialista, haciendo hincapié en que se debe respetar los patrones de descanso de los demás. Para mensajes extensos, la recomendación es clara: “Si es algo largo… mejor llama”.

En cuanto a la dinámica de grupos, Gómez y Verdú indicó que “los grupos no son tu muro de Facebook”, lo que instó a los usuarios a evitar enviar mensajes que no estén relacionados con el propósito del chat colectivo. Finalmente, aclaró que el doble tilde azul, que indica la lectura del mensaje, “no es una exigencia de respuesta inmediata”. Este punto es crucial, ya que en la actualidad miles de peleas se inician cada día entre las personas por el famoso “visto”.

No se deben enviar mayúsculas y se debe saludar al iniciar y terminar una conversación (Foto: Freepik)

La elección del momento para enviar un WhatsApp no solo se refiere al respeto hacia el otro, sino también a la efectividad de la comunicación. Aunque no existe un horario universalmente óptimo, el sentido común apunta a momentos clave para que haya una mayor probabilidad de lectura y de respuesta. Las “franjas doradas” identificadas son:

Entre las 7 y las 9 de la mañana, cuando muchos desayunan o revisan el teléfono.

Entre las 13 y 14, coincidiendo con la pausa del almuerzo.

Entre las 18 y las 21, un período de ocio donde el usuario está más relajado y dispuesto a interactuar.

Para el ámbito laboral, elegir bien estas horas puede aumentar las vistas y el contacto con clientes potenciales genera una mayor interacción y permanencia. Para la vida toda, evitar los horarios invasivos y respetar las rutinas diarias es la clave para mantener una buena educación digital, tan necesaria en estos tiempos.