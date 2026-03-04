Eliminar un contacto de WhatsApp es un procedimiento que muchas personas necesitan hacer y hay algunas que no saben cómo. Sin embargo, el paso a paso para lograrlo es muy sencillo y se logra en pocos segundos.

Aunque parezca realizarse dentro de la aplicación de mensajería, se hace, en general, sobre la agenda telefónica del celular. WhatsApp es una plataforma que sincroniza los números almacenados en el celular y, así, la gestión de la lista de contactos es el paso fundamental para depurar la lista de chats.

Con el uso diario de WhatsApp, es común que los archivos que se comparten a través de la aplicación se acumulen en la memoria del celular (Imagen ilustrativa) Pex

A continuación, una guía práctica para eliminar un contacto.

Así se borra un contacto de WhatsApp

1 Acceso a la información del contacto

El primer paso consiste en abrir la aplicación WhatsApp y localizar la conversación con la persona que se desea eliminar. Una vez dentro del chat, se debe presionar sobre el nombre del contacto ubicado en la parte superior de la pantalla. Esta acción desplegará el perfil detallado del usuario, donde se visualizan archivos multimedia, enlaces y configuraciones de privacidad.

2 Vinculación con la agenda del sistema

Dentro del perfil del contacto, se debe acceder al menú de opciones adicionales, generalmente representado por tres puntos verticales (en Android) o la opción “Editar” (en iOS). Al seleccionar la función de edición o “Ver en Contactos” o “En lista de contacto”, la aplicación redirigirá automáticamente al usuario hacia la aplicación nativa de “Contactos” o “Agenda” del sistema operativo del teléfono.

WhatsApp es una de las aplicaciones más descargadas en los celulares (Foto: Freepik)

3 Ejecución del borrado definitivo

Una vez en la aplicación de contactos del dispositivo, se procede a seleccionar la opción de “Eliminar” o el icono de la papelera. Es fundamental confirmar la acción en el cuadro de diálogo emergente. Al realizar este paso, el registro desaparece de la memoria del teléfono y, entonces, deja de existir como un contacto identificado dentro de WhatsApp.

4 Actualización de la lista en WhatsApp

Para asegurar que los cambios se reflejen instantáneamente, se recomienda volver a la pestaña de “Chats” en WhatsApp, seleccionar el icono de “Nuevo chat” y, en el menú de opciones, elegir “Actualizar”. Esto obliga a la aplicación a sincronizarse con la agenda del terminal, eliminando el nombre del contacto y mostrando únicamente el número telefónico en caso de que aún exista un historial de conversación.

5 Gestión del historial de chat

Es importante señalar que borrar el contacto no elimina automáticamente la conversación previa. Para borrar todas las interacciones, hay que buscar la conversación en el listado de chats, mantenerlo presionado, esperar a que aparezcan las opciones y seleccionar “Eliminar chat”.

Cómo usar dos cuentas de WhatsApp en tu celular paso a paso Unsplash

Como mandar un contacto de WhatsApp

1 Ingresar a la aplicación de WhatsApp

Abrir la aplicación desde el celular o la computadora. Allí se puede seleccionar el chat o grupo donde se quiere enviar el contacto.

2 Adjuntar contacto

Tocar el ícono de “Adjuntar”. Este aparece con el ícono de un clip, ubicado generalmente en la parte inferior del chat. Allí aparecerá un menú con varias opciones de archivos que se pueden enviar. Se debe seleccionar “Contacto”.

3 Elegir el contacto que se quiere compartir

Se puede escoger uno o más contactos para enviar a otro usuario. Antes de mandarlo, se debe confirmar el contacto y la información que se quiera mandar sobre este. Es en este paso en que se indica el número telefónico que se quiere que aparecerá junto al nombre.

Es importante seleccionar el número telefónico que se quiere compartir para no enviar un contacto vacío Shutterstock - Shutterstock

4 Enviar el contacto

Una vez seleccionado la información del contacto que se quiere compartir, seleccionar la opción “Enviar”. La persona destinataria podrá ver el número de teléfono directamente por este medio para iniciar una conversación o guardarlo.

Qué otros archivos se pueden compartir por WhatsApp

Además de incluir la posibilidad de enviar un contacto, la aplicación de Meta permite a sus usuarios adjuntar distintos tipos de archivos para compartir en un chat que incluyen documentos de oficina, imágenes, audios y videos, entre otros formatos:

Cómo enviar fotos y videos HD por WhatsApp