Así se borra un contacto de WhatsApp
El paso a paso para eliminar un celular de la lista de números de la app de mensajería; cómo se hace
- 4 minutos de lectura'
Eliminar un contacto de WhatsApp es un procedimiento que muchas personas necesitan hacer y hay algunas que no saben cómo. Sin embargo, el paso a paso para lograrlo es muy sencillo y se logra en pocos segundos.
Aunque parezca realizarse dentro de la aplicación de mensajería, se hace, en general, sobre la agenda telefónica del celular. WhatsApp es una plataforma que sincroniza los números almacenados en el celular y, así, la gestión de la lista de contactos es el paso fundamental para depurar la lista de chats.
A continuación, una guía práctica para eliminar un contacto.
Acceso a la información del contacto
El primer paso consiste en abrir la aplicación WhatsApp y localizar la conversación con la persona que se desea eliminar. Una vez dentro del chat, se debe presionar sobre el nombre del contacto ubicado en la parte superior de la pantalla. Esta acción desplegará el perfil detallado del usuario, donde se visualizan archivos multimedia, enlaces y configuraciones de privacidad.
Vinculación con la agenda del sistema
Dentro del perfil del contacto, se debe acceder al menú de opciones adicionales, generalmente representado por tres puntos verticales (en Android) o la opción “Editar” (en iOS). Al seleccionar la función de edición o “Ver en Contactos” o “En lista de contacto”, la aplicación redirigirá automáticamente al usuario hacia la aplicación nativa de “Contactos” o “Agenda” del sistema operativo del teléfono.
Ejecución del borrado definitivo
Una vez en la aplicación de contactos del dispositivo, se procede a seleccionar la opción de “Eliminar” o el icono de la papelera. Es fundamental confirmar la acción en el cuadro de diálogo emergente. Al realizar este paso, el registro desaparece de la memoria del teléfono y, entonces, deja de existir como un contacto identificado dentro de WhatsApp.
Actualización de la lista en WhatsApp
Para asegurar que los cambios se reflejen instantáneamente, se recomienda volver a la pestaña de “Chats” en WhatsApp, seleccionar el icono de “Nuevo chat” y, en el menú de opciones, elegir “Actualizar”. Esto obliga a la aplicación a sincronizarse con la agenda del terminal, eliminando el nombre del contacto y mostrando únicamente el número telefónico en caso de que aún exista un historial de conversación.
Gestión del historial de chat
Es importante señalar que borrar el contacto no elimina automáticamente la conversación previa. Para borrar todas las interacciones, hay que buscar la conversación en el listado de chats, mantenerlo presionado, esperar a que aparezcan las opciones y seleccionar “Eliminar chat”.
Como mandar un contacto de WhatsApp
Ingresar a la aplicación de WhatsApp
Abrir la aplicación desde el celular o la computadora. Allí se puede seleccionar el chat o grupo donde se quiere enviar el contacto.
Adjuntar contacto
Tocar el ícono de “Adjuntar”. Este aparece con el ícono de un clip, ubicado generalmente en la parte inferior del chat. Allí aparecerá un menú con varias opciones de archivos que se pueden enviar. Se debe seleccionar “Contacto”.
Elegir el contacto que se quiere compartir
Se puede escoger uno o más contactos para enviar a otro usuario. Antes de mandarlo, se debe confirmar el contacto y la información que se quiera mandar sobre este. Es en este paso en que se indica el número telefónico que se quiere que aparecerá junto al nombre.
Enviar el contacto
Una vez seleccionado la información del contacto que se quiere compartir, seleccionar la opción “Enviar”. La persona destinataria podrá ver el número de teléfono directamente por este medio para iniciar una conversación o guardarlo.
Qué otros archivos se pueden compartir por WhatsApp
Además de incluir la posibilidad de enviar un contacto, la aplicación de Meta permite a sus usuarios adjuntar distintos tipos de archivos para compartir en un chat que incluyen documentos de oficina, imágenes, audios y videos, entre otros formatos:
- Documento (.txt, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx y.pdf) de hasta 2 GB.
- Foto y video, que pueden ser nuevos que se sacan con la cámara del dispositivo. También está la opción "Galería“, que significa que se puede seleccionar una foto o un video ya existentes en el teléfono.
- Audio ya existente en el celular.
- Ubicación, que puede ser a tiempo real (por un determinado tiempo un usuario puede seguir los movimientos de otro), la ubicación actual del usuario o de un lugar cercano.
- Encuesta para que los usuarios den su voto sobre diferentes opciones.
