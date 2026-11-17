Este lunes 16 la infraestructura web global sufrió un sacudón masivo cuando visitantes a 178 sitios con público internacional recibieron, sin saberlo, código malicioso que intentó robar sus datos bancarios. Entre las compañías afectadas figuraron gigantes tecnológicos, financieros y de comunicación como Zoom, la BBC, CNN, Salesforce, GitLab, IKEA, HSBC, Equifax, Air France-KLM y Ledger, entre muchos otros. La vía de infección no fue un ataque directo a los servidores de cada empresa, sino infectando la plataforma de experimentación y optimización web Optimizely Web, según reportó la firma de seguridad StepSecurity.

Los ciberdelincuentes lograron vulnerar a Optimizely Web e insertaron un pequeño fragmento de código malicioso, que se cargaba en la computadora de cada visitante de los sitios que usan Optimizely Web para la gestión de su contenido.

Como el código se enviaba desde el propio dominio legítimo de Optimizely y contaba con sus certificados de seguridad válidos, los navegadores y sistemas de defensa de los sitios web afectados confiaron plenamente en el contenido inyectado.

Un kit malicioso multitarea

El malware distribuido no se limitó a una sola función, sino que actuó como una herramienta de ataque modular con múltiples objetivos en simultáneo:

Secuestro de billeteras virtuales (Crypto clipper): El código escaneaba la página y el portapapeles del usuario en búsqueda de direcciones de criptomonedas (incluyendo Bitcoin, Ethereum, TRON, Solana, Litecoin o Dogecoin) y las reemplazaba silenciosamente por direcciones pertenecientes a los atacantes.

El código escaneaba la página y el portapapeles del usuario en búsqueda de direcciones de criptomonedas (incluyendo Bitcoin, Ethereum, TRON, Solana, Litecoin o Dogecoin) y las reemplazaba silenciosamente por direcciones pertenecientes a los atacantes. Robo de datos bancarios (Card skimming): Interceptaba los datos cargados en formularios web no protegidos por entornos externos, capturando números de tarjeta de crédito, fechas de vencimiento y códigos CVV.

Interceptaba los datos cargados en formularios web no protegidos por entornos externos, capturando números de tarjeta de crédito, fechas de vencimiento y códigos CVV. Exfiltración de cookies y capturas de pantalla: el script tomaba capturas de la pantalla del usuario y robaba cookies para enviarlas a servidores remotos de control.

el script tomaba capturas de la pantalla del usuario y robaba cookies para enviarlas a servidores remotos de control. Infección a dispositivos iOS: Al detectar accesos desde iPhone o iPad, inyectaba un marco oculto (iframe) para ejecutar los kits de explotación conocidos como Coruna (para versiones de iOS 13 a 17) y DarkSword (para iOS 18).

A lo largo de la jornada del 16 de noviembre, los atacantes reconstruyeron y actualizaron el paquete ejecutable en 26 oportunidades para añadir funciones y nuevas direcciones de cobro. En un lapso de apenas nueve horas, las billeteras registradas bajo control criminal recibieron transacciones en distintas cadenas de bloques por un valor estimado de 7000 dólares.

El ataque fue detectado, no obstante, y hacia la medianoche del lunes ya había sido neutralizado. Optimizely confirmó lo ocurrido a través de su página. El análisis técnico determinó que un 15% de los sitios evaluados logró repeler la ejecución gracias a la implementación de políticas de seguridad de contenido restrictivas.