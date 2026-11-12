Nvidia: cómo perder US$2 billones en 38 días y tener la mayor caída bursátil de la historia

El 5 de octubre de 2026 la cotización de las acciones de Nvidia, la firma líder en chips para IA, llevó a la compañía a valer 5,8 billones de dólares, lo que la dejó muy cerca de ser la primera compañía en la historia en valer 6 billones de dólares (es decir, 6 millones de millones de dólares).

Arañó el techo, y luego cayó al precipicio: la cotización actual la ubica en US$3,9 billones: entre ese 5 de octubre y este 12 de noviembre pasaron 38 días y perdió casi 2 billones de dólares.

De esos 2 billones, unos US$601.000 millones se esfumaron hoy (la mayor caída registrada en la historia), después de que Jensen Huang anunciara su renuncia a la dirección de la compañía que cofundó hace 33 años. Entre el martes y el miércoles había perdido US$430.000 millones.

¿El motivo de esta debacle? La publicación, a fin de octubre, de una investigación que daba cuenta de la sospecha, por parte del gobierno de Estados Unidos, de que Jensen Huang estaba teniendo un amorío con una ejecutiva llamada Alice Huang, sindicada como espía china y jefa de una red que habría contrabandeado chips de IA de Nvidia a China por valor de US$7500 millones usando una empresa fantasma con base en Singapur (EE.UU. prohíbe la venta de esos procesadores de última generación a China para evitar que ese país le quite el liderazgo tecnológico de la IA).

Jensen Huang, el exCEO de Nvidia, está casado con Lori Huang desde 1985. En esta foto están entrando a la Casa Blanca para una cena en honor de Xi Jinping, el presidente chino (AP Photo/Carolyn Kaster, File) Carolyn Kaster - AP

Más restricciones a la venta de chips a China

Legisladores de ambos partidos en Estados Unidos quieren restricciones más estrictas al acceso de China a chips avanzados de inteligencia artificial. Huang dimitió este jueves, días después de que se conociera una relación con una ejecutiva de una empresa tecnológica con sede en Singapur (Alice Huang) a la que las autoridades de Estados Unidos sospechan de espiar para Pekín. También se dice que tuvo una relación extramatrimonial con una ejecutiva de la compañía, Kimberly Powell.

Nvidia no se pronunció sobre las ​acciones de Huang, ⁠mientras que él ha admitido ⁠haber mantenido una relación extramatrimonial sin revelar el nombre de la persona.

Los chips de IA de Nvidia se utilizan para desarrollar modelos de IA de vanguardia, lo ​que convierte a la empresa en una pieza clave en la carrera de Estados Unidos contra China por construir sistemas de IA superiores.

Jensen Huang junto a Alice Huang, una ejecutiva china de la firma Megaspeed de Singapur, sospechada de ser espía china - - CTI/AFPTV

Durante años, Washington ha intentado ‌limitar el acceso de China a los chips más avanzados de Nvidia, aunque las empresas chinas han encontrado ​repetidamente formas de eludir esas restricciones. Jensen Huang se mostró a favor de ​permitir más exportaciones a China.

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, afirmó el jueves que el creciente consenso en el Congreso se inclina a favor de nuevas restricciones a las exportaciones de chips a China.

El “AI Overwatch Act”, por ejemplo, otorgaría al Congreso un papel más importante en la revisión de los cambios en las normas de ‌exportación. La medida es significativa para Nvidia, ya que podría dificultar que futuras administraciones relajen las restricciones sobre las ventas de sus chips avanzados a China.

Los ingresos de Nvidia por la venta de chips a centros de datos chinos son, por ahora, casi nulos, según un comunicado de la empresa de agosto, y la empresa no espera que eso cambie en el tercer trimestre (anunciará sus resultados trimestrales el 17 de noviembre próximo).

Con información de Reuters