WhatsApp prepara una nueva función para compartir la ubicación en los Estados sin usar stickers

WhatsApp continúa trabajando en nuevas herramientas para mejorar la experiencia de sus usuarios y facilitar la manera en la que comparten contenido dentro de la aplicación. En esta oportunidad, la plataforma de mensajería de Meta prepara una función que permitirá publicar la ubicación geográfica directamente en los Estados, sin necesidad de acompañarla con una fotografía o un video.

La novedad busca simplificar un procedimiento que actualmente requiere varios pasos y ofrecer una alternativa más práctica para quienes desean mostrar dónde se encuentran, compartir un lugar que visitaron o recomendar un destino a sus contactos.

Según informó el sitio especializado WABetaInfo, la herramienta fue identificada en la versión beta 2.26.45.8 de WhatsApp para Android. Aunque todavía se encuentra en desarrollo y no está disponible para los usuarios del programa de pruebas, ya se conocieron algunos detalles sobre su funcionamiento.

Cómo funcionará la nueva opción para compartir la ubicación en los Estados de WhatsApp

Actualmente, WhatsApp permite agregar una ubicación a los Estados, pero para hacerlo es necesario seleccionar primero una imagen o un video y luego incorporar un sticker que indique el lugar.

WhatsApp sumará una nueva opción para compartir la ubicación en los Estados sin necesidad de usar stickers (Foto: WABetaInfo)

Con la nueva actualización, los usuarios podrán compartir directamente un punto geográfico sin tener que utilizar contenido multimedia como soporte. Para ello, la aplicación incorporará una opción específica denominada “Ubicación” dentro del menú de creación de Estados.

El procedimiento será sencillo. Al ingresar en la pestaña “Novedades”, se podrá acceder al editor de Estados y seleccionar la nueva herramienta. Una vez allí, WhatsApp solicitará los permisos necesarios para identificar la ubicación del dispositivo y permitirá confirmar el lugar antes de publicarlo.

Además, quienes no quieran compartir su posición actual tendrán la posibilidad de buscar y seleccionar manualmente otro sitio.

Una de las principales diferencias estará en la presentación del contenido. En lugar de mostrar la ubicación mediante una etiqueta superpuesta sobre una imagen, WhatsApp utilizará una tarjeta con un mapa, que incluirá un marcador verde, el nombre del lugar y su dirección.

De esta manera, los contactos que visualicen el Estado podrán consultar la información geográfica de una forma más clara e incluso ampliar el mapa para conocer mejor la zona compartida.

Qué pasará con la privacidad de los usuarios

Otro de los aspectos importantes de esta nueva función estará relacionado con la privacidad. Para utilizarla, será necesario autorizar a WhatsApp a acceder a la ubicación del teléfono.

Actualmente, WhatsApp permite compartir ubicaciones en los Estados mediante stickers (Foto: Freepik)

Sin embargo, la aplicación permitirá utilizar una localización aproximada en lugar de compartir las coordenadas exactas del dispositivo. Esta alternativa podrá configurarse desde los ajustes de permisos del celular.

También es importante aclarar que la herramienta no funcionará de la misma manera que la ubicación en tiempo real disponible en los chats. En este caso, se compartirá un punto geográfico determinado que no se actualizará automáticamente cuando la persona se desplace.

Por eso, antes de publicar un Estado, será importante revisar tanto la ubicación seleccionada como los contactos que tienen permiso para visualizar ese contenido.

Cuándo estará disponible la nueva función de WhatsApp

Por el momento, Meta no anunció una fecha oficial para el lanzamiento de esta herramienta. Aunque fue detectada en una versión beta para Android, todavía se encuentra en una etapa de desarrollo y no está habilitada para los evaluadores.

Se espera que, una vez que avance su implementación, la compañía comience a probarla con un grupo limitado de usuarios. A partir de los resultados y las posibles correcciones, podría decidir su incorporación a la versión general de WhatsApp.

Mientras tanto, quienes quieran compartir una ubicación en sus Estados deberán continuar utilizando el sistema actual, que requiere seleccionar una foto o un video y agregar el sticker correspondiente.