Amazon lanza un despertador inteligente y un parlante que también es repetidor mesh

Amazon ha presentado los nuevos dispositivos Echo con Alexa+, que incluye un Echo Dot renovado, con una edición para niños y el nuestro nuevo despertador inteligente, además de un Echo Studio con cámara para el hogar e inteligencia visual.

El Echo Dot (US$99,99), el altavoz inteligente más vendido de Amazon, se ha renovado con un controlador de hogar digital integrado compatible con Zigbee, Matter y Thread, que permite se conecte a cientos de dispositivos compatibles. También incluye un extensor WiFi eero que añade hasta 93m2 de cobertura a la red, para eliminar zonas sin cobertura.

El nuevo parlante Echo Dot de Amazon también sirve de antena para una red Wi-Fi mesh

Este dispositivo llega con un nuevo altavoz que ofrece un 50 por ciento más de graves que la generación anterior y, en lo que respecta a Alexa+, el chip AZ3 permite mantener conversaciones más rápidas y naturales con el asistente de Amazon, que puede oír al usuario incluso si se mueve por la estancia gracias a un cuarto altavoz.

Por su parte, el nuevo Echo Studio (US$219,99) llega con cámara integrada de 13MP para aprovechar la inteligencia visual de la mano de Alexa+, para que pueda ver y entender lo que tiene delante para ayudar al usuario en tiempo real, además de ofrecer video en directo cuando no está en casa.

Un nuevo parlante Echo Studio de Amazon, con cámara integrada

Echo Studio integra tres altavoces, un woofer y soporte para Dolby Atmos. Un botón específico desactiva los micrófonos y la cámara, mientras que una luz LED se enciende cada vez que la cámara transmite imágenes a la nube.

El despertador Echo Time ( US$199,99) tiene una pantalla táctil circular, que puede personalizarse, y carece de cámara, para mantener la privacidad del usuario desde su mesita de luz. La tecnología Omnisense ayuda al usuario a despertarse de manera progresiva, con alarmas inteligentes opcionales.

El nuevo despertador Echo Time de Amazon detecta el ritmo de sueño del usuario para un despertar gradual

Como explican desde Amazon, estas alarmas le despiertan durante una fase de sueño más ligero, entre 10 y 60 minutos antes de la hora programada. A medida que se acerca la hora de la alarma, una pantalla inspirada en el amanecer se ilumina gradualmente, mientras que el tono gana intensidad cada vez que la pospone. Por la noche, reduce la luz azul y se atenúa hasta mostrar solo la hora.

A estos tres dispositivos se une una edición del Echo Dot para niños (US$109,99), que ofrece una experiencia adaptada a su edad.