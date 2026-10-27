iPhone Duo salió a la venta y recibió denuncias por la pantalla: por qué no convence el plegable de US$2000

Apple comenzó a entregar el esperado iPhone Duo, su primer smartphone plegable (US$1999) el viernes 23 de octubre. Sin embargo, el debut comercial de uno de los dispositivos más ambiciosos de la compañía de la firma de Cupertino se vio rápidamente empañado por las denuncias de los primeros compradores, quienes reportaron la rotura de la pantalla plegable interna a pocas horas de estrenarlo, y solo por el simple hecho de abrirlo.

Múltiples usuarios denuncian problemas con la pantalla plegable de su flamante iPhone Duo; todas las que tienen problemas se agrietan en el mismo lugar Reddit

Pantallas, grietas y el rol crítico de la bisagra

El problema, bautizado en redes sociales y foros especializados como “crackgate”, afecta directamente al panel interno flexible de 7,6 pulgadas. Los reportes difundidos en plataformas como Reddit y MacRumors coinciden en un patrón constante: grietas sobre la línea central del pliegue, acompañadas por franjas horizontales de píxeles brillantes o blancos que inutilizan parte del display, todos aproximadamente a la misma altura, lo que abona la teoría de un problema de diseño.

Muchos usuarios relatan una secuencia idéntica: al intentar abrir el teléfono, notaron una rigidez inusual en el mecanismo de apertura o escucharon un crujido seco, tras el cual la pantalla se rompió de forma inmediata. Estas roturas se registraron en dispositivos con menos de 20 aperturas o apenas seis horas de uso, sin que mediaran golpes ni caídas previas.

Múltiples usuarios denuncian problemas con la pantalla plegable de su flamante iPhone Duo; todas las que tienen problemas se agrietan en el mismo lugar, y una pieza del mecanismo de la bisagra sería la responsable

La comunidad de reparación iFixit examinó la estructura del iPhone Duo mediante tomografías y modelos 3D, concluyendo que los daños se agrupan en el punto de transición entre el soporte central de la bisagra y el cable flexible de las pantallas. La principal hipótesis apunta a que una barra de soporte central no se retrae o desciende correctamente al manipular el dispositivo, ejerciendo una presión puntual excesiva sobre el panel. Adicionalmente, pruebas de resistencia revelaron que la acumulación de suciedad o polvo en los componentes de la bisagra puede impedir su cierre completo.

Esto es un problema enorme para Apple, porque es una cuestión de diseño: no se resuelve con una actualización de software. Y es una bomba de tiempo: que un iPhone Duo no haya fallado hasta ahora no asegura que no lo haga más adelante.

Frente a la multiplicación de quejas, Apple emitió un comunicado reconociendo que está al tanto de una falla que afecta, según la compañía, a “un pequeño número de unidades” y recomendó a los usuarios afectados gestionar un reemplazo sin cargo mediante AppleCare. Sin embargo, la compañía advierte de forma oficial que reparar la pantalla interna fuera de garantía tiene un costo de US$999, una cifra equivalente a la mitad del precio del teléfono.

Las características principales del iPhone Duo

Un equipo innovador que no convence a todos

Más allá de los temores ligados a su durabilidad, aparecen los primeros análisis en profundidad sobre el primer smartphone plegable.

Las principales virtudes

Pantalla nanotexturizada mate: Uno de los mayores aciertos de Apple fue aplicar un acabado que dispersa los reflejos luminosos y disimula el pliegue central de manera mucho más eficaz que en los plegables de la competencia.

Uno de los mayores aciertos de Apple fue aplicar un acabado que dispersa los reflejos luminosos y disimula el pliegue central de manera mucho más eficaz que en los plegables de la competencia. Construcción prémium: El chasis fabricado en titanio de grado 5 y una bisagra articulada por más de 100 componentes ofrecen una sensación de solidez al tacto.

El chasis fabricado en y una bisagra articulada por más de ofrecen una sensación de solidez al tacto. Potencia y autonomía: Equipado con el chip A20 Pro , el teléfono garantiza un rendimiento fluido, acompañado por una batería cuya duración supera a la de rivales directos en pruebas de reproducción continua de contenido.

Equipado con el chip , el teléfono garantiza un rendimiento fluido, acompañado por una batería cuya duración supera a la de rivales directos en pruebas de reproducción continua de contenido. Multitarea simplificada: La interfaz de iOS adapta el entorno con funciones como Split View para trabajar con dos aplicaciones en paralelo de forma intuitiva.

El iPhone Duo tiene un formato más ancho de lo usual, y un peso de 254 gramos; la pantalla interna de 7,6 pulgadas tiene una película mate para evitar reflejos KARL MONDON - AFP

Las limitaciones más criticadas

Peso y dimensiones: Con 254 gramos y un formato cerrado más ancho de lo usual, resulta significativamente más pesado y voluminoso que los smartphones convencionales.

Con y un formato cerrado más ancho de lo usual, resulta significativamente más pesado y voluminoso que los smartphones convencionales. Ausencia de Face ID: Apple eliminó el reconocimiento facial en este modelo para implementar un lector de huellas Touch ID situado en el botón de encendido lateral.

Apple eliminó el reconocimiento facial en este modelo para implementar un lector de huellas situado en el botón de encendido lateral. Recortes en el apartado fotográfico: Pese a costar 2000 dólares, carece de una cámara teleobjetivo dedicada e incorpora una cámara selfie interna bajo la pantalla de solo 4 MP que entrega una calidad de imagen deficiente.

Pese a costar 2000 dólares, carece de una cámara teleobjetivo dedicada e incorpora una cámara selfie interna bajo la pantalla de solo que entrega una calidad de imagen deficiente. Ecosistema de apps en desarrollo: Múltiples aplicaciones populares de terceros aún no están optimizadas para el formato ancho, mostrando franjas negras o bordes desaprovechados.

Algunos de estos problemas, sobre todo el de las apps que no se adaptan al nuevo formato, se resolverá en forma gradual a medida que el ecosistema de desarrolladores detecte un número de usuarios significativo con iPhone Duo y actualice las aplicaciones.

El de la bisagra, en cambio, es más complejo: algunos reportes sugieren que es solo un problema de control de calidad, que Apple relajó para poder tener un número suficiente de equipos para la fecha de debut.

Otros creen que estamos ante un nuevo Antennagate. En 2010, Apple presentó el iPhone 4, con un diseño nuevo de antenas y un problema inesperado: la propia mano de los usuarios interfería con la antena, lo que llevó a Steve Jobs a pronunciar la ya clásica frase de “lo estás agarrando mal”. La compañía admitió luego el problema y ofreció una funda (que evitaba el contacto de la mano con la antena) como solución.