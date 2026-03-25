Amazon Leo duplica los lanzamientos y aumenta la capacidad de los cohetes para llevar cientos de satélites al espacio

El proyecto de red global de Internet satelital de Amazon avanza en su segundo año de despliegue con la perspectiva de realizar 20 misiones de lanzamiento, que ayudarán a poner en órbita cientos de satélites que actualmente esperan en sus instalaciones a ser lanzados al espacio.

La compañía tiene en órbita más de 200 satélites y otros 200 en espera de ser lanzados, mientras prosigue los trabajos de producción en su planta de Kirkland (Washington, Estados Unidos), donde se fabrican “varios satélites al día”, en línea con la disponibilidad y preparación de los vehículos de lanzamiento.

Los lanzamientos de este año se harán con “nuevos cohetes de gran capacidad”, como ha indicado la compañía en un comunicado, que permitirán “desplegar más satélites por misión y reducir el coste de despliegue a largo plazo”.

Por ejemplo, el cohete Ariane 6 puso en órbita 32 satélites el pasado 12 de febrero -frente a los 24 satélites que admite Falcon 9-, y ya están listos los cohetes New Glenn de Blue Origin y Vulcan Centaur de United Launch Alliance, con capacidad para lanzar 48 y 40 satélites, respectivamente.

Este año, la compañía tiene planificados 20 lanzamientos, el doble que el año pasado, pero el programa total contempla actualmente más de cien misiones que permitirán desplegar más de 800 satélites en los próximos años.

Amazon Leo, anteriormente conocido como Proyecto Kuiper, es una iniciativa de diseño de red de comunicaciones vía satélite, que busca ofrecer internet rápida y asequible a nivel global con una red de más de 3000 satélites en órbita baja terrestre.