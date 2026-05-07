Así es Google Health, la nueva app de salud, que llega con la pulsera deportiva Fitbit Air

Google ha anunciado la evolución de la aplicación Fitbit, la nueva app Google Health, que integra toda la información de salud y actividad física del usuario en un mismo lugar y que incorpora un entrenador impulsado por Gemini para establecer un seguimiento personalizado las 24 horas del día.

Durante más de 15 años, Fitbit ha sido una aplicación con la que los usuarios podían registrar y seguir sus datos de salud y actividad física. La compañía ha presentado este jueves su evolución, que llega bajo el nombre de Google Health y un rediseño de la interfaz, y que incorpora un entrenamiento personalizado.

Google Health es la nueva aplicación de Google para el seguimiento de la salud y la actividad deportiva; se puede vincular con apps de terceros

Google Health se presenta como una aplicación que centraliza toda la información sobre la salud del usuario, reuniendo la que procede de dispositivos Fitbit y Pixel, de sus aplicaciones favoritas e incluso de su historial médico. La compañía ha destacado que es compatible con más de cien aplicaciones y dispositivos de terceros, incluidos Peloton y Apple Health.

Permite compartir los datos y el seguimiento diario con amigos y familiares o con otras aplicaciones, bajo un enfoque de privacidad que, según Google, hace que el usuario tenga el control en todo momento de sus datos.

Para ello, se explican los datos que se recopilan y su finalidad, y se ofrece la posibilidad de activar o desactivar las características en cualquier momento y de exportar o eliminar los datos. La compañía afirma que no utiliza los datos de salud y bienestar para Google Ads.

La interfaz también se ha rediseñado para evitar la fragmentación de los datos. En su lugar, se ha dividido en tres grandes categorías (fitness, sueño y salud), aunque también hace seguimiento del ciclo menstrual y la nutrición; y el usuario puede personalizarla para navegar por los datos que necesita y tenerlos a mano siempre que quiera revisarlos.

Google Health Coach

La compañía ha destacado la integración de Google Health Coach, un entrenador personal impulsado por la inteligencia artificial de Gemini que está siempre disponible y se adapta a las necesidades del usuario, en base a sus metas y circunstancias.

Google Health Coach es el entrenador gestionado por IA de la compañía; tiene un costo mensual de diez dólares

Este entrenador personal abarca actividad física, sueño, salud y bienestar. Se presenta como un chatbot, de tal forma que el usuario puede comunicarse con él en un formato conversacional, en lenguaje natural y en cualquier momento.

Este formato permite detallar mejor lo que se pretende conseguir o las necesidades que se tienen, para que el entrenador establezca un plan personalizado, con mensajes de seguimiento diarios y después de los entrenamientos, comentarios y que se ajusta en tiempo real.

Google lanzó el entrenador en octubre en una vista anticipada que ya han probado más de 500.000 usuarios. Ahora estará disponible desde el 19 de mayo dentro de la suscripción de pago Google Health Premium (9,99 dólares al mes).

Fitbit Air, la pulsera deportiva sin pantalla

Google ha presentado Fitbit Air, una nueva pulsera de actividad sin pantalla que ofrece a los usuarios un seguimiento de su salud y de su actividad deportiva en un formato más cómodo de llevar y que evita distracciones.

La compañía tecnológica se ha unido a la moda de las pulseras de actividad sin pantalla -que ya se ha visto en competiciones deportivas-, que dirige a aquellos usuarios que buscan un dispositivo más asequible, cómodo y que se integre en su día a día.

Google presentó la pulsera deportiva Fitbit Air, que no tiene pantalla integrada para evitar distracciones; mide la actividad física, las pulsaciones, la oxigenación en sangre y la calidad del sueño, entre otras cosas

Esta pulsera, al no tener pantalla, parece una banda que se coloca alrededor de la muñeca. Cuenta con un sensor avanzado de pequeño tamaño integrado para recoger los datos de los usuarios y enviarlos directamente a la aplicación móvil Google Health, entre los que incluye el ritmo cardiaco irregular, el nivel de oxígeno en sangre y la variabilidad de la frecuencia cardíaca.

Google ha destacado su uso con el nuevo Google Health Coach, el entrenador personal impulsado por Gemini que se incluye en la suscripción Google Health Premium.

El dispositivo está diseñado para evitar las distracciones que ofrece la pantalla. También para que sea cómodo en cualquier momento del día, incluso por la noche, mientras los usuarios duermen, para que puedan registrarse los datos relativos a la calidad del sueño.

Este dispositivo ofrece una autonomía de siete días, y tiene soporte para carga rápida, que proporciona un día de uso con cinco minutos de carga. Se recarga al completo (de 0 a 100%) en 90 minutos y emplea un sistema magnético bidireccional.

Google presentó la pulsera deportiva Fitbit Air, que no tiene pantalla integrada para evitar distracciones; mide la actividad física, las pulsaciones, la oxigenación en sangre y la calidad del sueño, entre otras cosas

Para que se adapte al estilo de los usuarios, Fitbit Air está disponible en distintos estilos y colores. Google ha anunciado también una edición especial con el jugador de baloncesto Stephen Curry, que es resistente al agua y está diseñada especialmente para entrenamientos intensivos.

Fitbit Air puede ordenarse desde este jueves, aunque estará disponible a partir del 26 de mayo, con un precio de 99,99 dólares. Incluye tres meses de la suscripción Google Health Premium.