Anthropic morigera sus expectativas y espera valer solo US$1 billón cuando cotice en la Bolsa

Anthropic aspira a alcanzar una valoración de hasta 1,02 billones de dólares en su histórica salida a bolsa en Estados Unidos, según se desprende de la documentación presentada el martes, muy por debajo de la cantidad barajada antes, en la última señal ‌del enfriamiento del interés inversor por la inteligencia artificial.

El laboratorio ‌de IA ⁠y algunos de sus inversores pretenden recaudar hasta 64.400 millones de dólares mediante la venta de 825 millones de acciones en la salida a bolsa, con un rango de precios indicativo de entre 70 y 78 dólares por acción.

Reuters informó en exclusiva el martes sobre los detalles de la gran operación de Anthropic.

Algunos posibles inversores han cuestionado si la valoración de 1,5 billones ​de dólares, de ⁠la que se ha hablado ⁠antes, era demasiado elevada, sobre todo teniendo en cuenta los importantes compromisos de infraestructura de la empresa y la reciente volatilidad en torno a la IA.

En un momento dado de este año, los inversores esperaban ​que la salida a bolsa tuviera lugar en octubre y que se buscara una valoración de hasta 2 billones de dólares.

La empresa está poniendo en marcha la gira de presentación para una venta histórica ‌de acciones que se espera que marque un hito en el sector, tras años de expectación que han impulsado una afluencia masiva ​de capital hacia las empresas de IA.

Los detalles de esta operación de gran envergadura ​se distribuyeron brevemente entre los bancos de inversión antes de ser retirados a última hora del lunes, según correos electrónicos a los que tuvo acceso Reuters.

La segunda mitad del año ha supuesto un momento de reflexión para el auge de la IA, ya que los inversores se preguntan si la rentabilidad justificará el gasto masivo y los crecientes costos de la deuda en un entorno de tasas de interés elevadas.

También crece la preocupación por la sostenibilidad del ciclo de inversión, con dudas en torno a los acuerdos de financiación circular, el riesgo de exceso de capacidad en las infraestructuras y la rapidez con la que las empresas pueden convertir sus inversiones en IA en ingresos.

El Nasdaq registró el jueves su mayor ​caída diaria en 19 meses, con una pérdida de billones en valor de mercado por temor a un mayor escrutinio de la IA, sobre todo en la construcción de centros de datos, tras la victoria demócrata en las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos.

Una mayor supervisión y los posibles obstáculos normativos podrían complicar la ⁠construcción de las infraestructuras que sustentan el auge de la IA.

Sin embargo, el crecimiento de Anthropic ha desafiado hasta ahora esas preocupaciones, impulsado por la creciente demanda de sus productos, en particular sus modelos Claude, que se han vuelto virales.

En su documento de salida a bolsa se ‌habla de una visión para “dar paso a una era de milagros”, al tiempo que se advierte de los riesgos existenciales para la humanidad, poniendo de manifiesto la extraordinaria promesa y las profundas incertidumbres que subyacen al auge de la IA.

Anthropic también recaudará 26.000 millones de dólares a través de una operación de colocación privada independiente con inversores clave, entre los que se incluyen Google, de Alphabet, Nvidia y Advanced Micro Devices.

Junto con las inversiones de estos actores clave —entre los que también se incluyen Broadcom, Micron Technology, Microsoft y TSMC —, la oferta de acciones de Anthropic recaudará un total de hasta 90.400 millones de dólares.

Algunos miembros del directorio de Anthropic y entidades afiliadas o asociadas a ellos han manifestado su interés en adquirir acciones por un valor de hasta 303 millones de dólares de la oferta.

Las pérdidas netas de Anthropic se redujeron en el tercer trimestre, ya que los ingresos aumentaron un 47% frente al trimestre anterior, a 16.960 millones de ‌dólares, aunque el ritmo de crecimiento se ralentizó. En el trimestre anterior registraron un incremento del 144%.

La empresa atribuyó este crecimiento vertiginoso a la rápida adopción de Claude, incluidos productos especializados dirigidos a sectores como la sanidad, los ⁠servicios financieros y los servicios jurídicos.

El folleto describía los riesgos a los que se enfrentan tanto la empresa como la tecnología, y advertía de que los competidores podrían obtener una ventaja al desarrollar modelos más rápidamente y ‌de que los avances podrían superar su capacidad para implementar medidas de seguridad.

Estas advertencias se producen en medio de un número creciente de incidentes ligados a agentes de IA “rebeldes” que han ⁠violado sistemas de empresas privadas, junto con la preocupación de que los hackers puedan usar herramientas de IA para penetrar en redes protegidas.

Las ambiciones de Anthropic también ⁠conllevan enormes costos de infraestructura, con compromisos informáticos por valor de casi 900.000 millones de dólares con socios como Amazon y Google.

Esto pone de relieve cómo su rápido crecimiento depende de la obtención de enormes cantidades de capacidad informática futura, parte de la cual depende de una financiación que escapa al control de la empresa.

La decisión de salir a bolsa se produce tras la de SpaceX, de Elon Musk, que recaudó 75.000 millones de dólares en la mayor OPI del mundo en junio, con una valoración de casi 1,75 billones de dólares, sin contar las acciones adicionales adquiridas por suscriptores.

Anthropic, enzarzada en una feroz batalla por la cuota de mercado con su rival OpenAI, fue ‌valorada por última vez en 965.000 millones de dólares en una ronda de financiación privada.

Anthropic, dirigida por su ​presidente ejecutivo, Dario Amodei, fue fundada en 2021 por un grupo de investigadores que abandonaron OpenAI tras desacuerdos sobre la gobernanza y la seguridad de la IA.

Reuters

Se espera que las acciones coticen en el Nasdaq con elsímbolo “ANT” una vez cerrada la OPI, lo que convertiría aAnthropic en una de las pocas grandes empresas que saldrán abolsa este otoño boreal, en un contexto en el que el aumento delos costos de financiación, la inestabilidad geopolítica y elalza del rendimiento de los bonos lastran el mercado de las OPI.

Goldman Sachs y Morgan Stanley ‌encabezan el consorcio debancos de inversión que suscriben la oferta.