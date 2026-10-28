Anthropic y sus rivales en la IA desatan la mayor avalancha financiera de la historia

La avalancha financiera impulsada por la industria tecnológica vinculada a la inteligencia artificial (IA) no deja de crecer. Este mismo lunes, Anthropic, SpaceX y Meta rivalizaron en anuncios estratosféricos respecto a sus nuevos planes financieros, que incorporan una captación conjunta de recursos por un cuarto de billón de dólares en pocas semanas.

El movimiento más esperado por la comunidad financiera ha sido el llevado a cabo por Anthropic, que busca protagonizar la mayor salida a Bolsa de la historia. La creadora de Claude publicó el folleto S-1 para su oferta pública de venta (OPV), en la que no se especifica de momento qué importe planea recaudar, aunque en el mercado se apunta que podría ascender a 100.000 millones de dólares, con una valoración total de la empresa que se iría hasta los dos billones. La compañía vuelve a estar en el centro de las polémicas al admitir en el folleto que los sistemas de IA podrían plantear riesgos “catastróficos o existenciales para la humanidad”.

De alcanzar los objetivos económicos planeados, Anthropic arrebataría el puesto de mayor estreno bursátil a SpaceX. La compañía de servicios espaciales e inteligencia artificial controlada por Elon Musk protagonizó en el mes de junio de este mismo año la que es, hasta ahora, la mayor OPV de la historia, en la que captó cerca de 85.000 millones de dólares, con una valoración de la empresa de 1,77 billones.

Por su parte, Meta ha entrado en la guerra no tanto con una jugada en Bolsa (donde ya cotiza desde hace años) como con una jugada accionarial. El objetivo recaudatorio es similar al de Anthropic, hasta 95.000 millones de dólares mediante una colocación de acciones. Con este importe, la matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp pasaría a protagonizar a su vez la mayor ampliación de capital de la historia, arrebatando ese puesto a Alphabet que, también en junio pasado, hizo una colocación de acciones de 85.000 millones, en medio de tal euforia inversora, que llevó a la matriz de Google a elevar el importe de la transacción.

Meta, que la pasada semana dejó claro que planeaba actuar con rapidez para cerrar esta captación de fondos, cuenta con el respaldo de, nada menos, que de Nvidia que, este mismo martes, ha confirmado que invertirá 3000 millones de dólares en la ampliación de capital. El acuerdo forma parte de la alianza entre ambos grupos, centrada en la línea de modelos de inteligencia artificial Muse, propiedad de Instagram.

Además, la compañía dirigida por Mark Zuckerberg ha aumentado su oferta pública de acciones comunes de 22.500 millones a 25.000 millones, ante la demanda inversora. La compañía, que cuenta con el asesoramiento de Morgan Stanley y Goldman Sachs en la operación, busca asegurar el capital antes de que la competencia pueda saturar las diversas opciones de financiación. Meta elevó sus previsiones de gasto de capital, una vez más, la pasada semana, hasta un rango entre 135.000 y 145.000 millones de dólares. Con este gasto se pretende afrontar los elevados costes de implantación y desarrollo de la IA.

La tercera gran operación confirmada esta semana por un gigante tecnológico es el acuerdo de financiación de 40.000 millones de dólares de SpaceX con una filial de Apollo Global Management, mediante el cual la compañía arrendará unidades de procesamiento gráfico para sus centros de datos. Se trata de la mayor financiación de GPU de la historia, según la empresa de Elon Musk.

SpaceX, que tras la citada OPV llevó a cabo una emisión de deuda de 25.000 millones de dólares, cerró el tercer trimestre con una posición de liquidez e inversiones a corto plazo de casi 90.000 millones, 10.000 millones menos que a la conclusión del mes de junio.

También Elon Musk ha contado con la flor y nata de la industria financiera como respaldo económico. SpaceX precisó que la financiación ha sido comprometida por varias entidades encabezadas por Apollo y Goldman Sachs, que actuó como agente estructurador exclusivo. De igual forma, fondos y sociedades gestionadas por BlackRock y Goldman Sachs, y cuentas de capital asesoradas por KKR, también han realizado “aportaciones importantes a la transacción”.

A esta oleada financiera se va a sumar en breve OpenAI, el creador de ChatGPT, que está trabajando en una nueva ronda de financiación, por un importe cercano a 30.000 millones de dólares, y que serviría como puente para su propia salida a Bolsa, prevista en este caso para 2027. En la transacción, que se debería cerrar durante los próximos días, la firma está manejando una valoración total de la firma próxima a 1,25 billones, por debajo de las estimaciones iniciales que apuntaban a 1,4 billones.

La compañía de Sam Altman puede presumir de haber llevado a cabo, este mismo año, la mayor ronda de la historia, en la que captó 122.000 millones, con una valoración de 852.000 millones, y de contar con el respaldo de Nvidia, Amazon y SoftBank. La segunda mayor ronda de la historia también ha tenido lugar este año, protagonizada por la citada Anthropic, que levantó 65.000 millones, con una valoración de 965.000 millones.

En este fragor de cifras, y lejos de la galaxia de mastodontes estadounidenses, Mistral levantó en junio 3000 millones en la mayor ronda de la historia de una tecnológica europea, con el respaldo de Samsung, Scaleup Europe Fund y PSG Equity. En la misma línea, la china DeepSeek acaba de levantar casi 15.000 millones en una de las mayores rondas del país asiático, con participación de grupos locales como GigaDevice, Geely y Meituan.

También en emisiones

La batalla de la financiación no acaba aquí. El mundo financiero también ha sido testigo durante este año de algunas de las mayores emisiones de la historia, protagonizadas por los gigantes tecnológicos para captar recursos con los que invertir en infraestructuras de IA. Además de la citada SpaceX, Amazon estableció un nuevo récord para la mayor venta de bonos corporativos en la historia, al recaudar el equivalente a 53.800 millones de dólares, para la inversión en IA y financiar su participación en la citada ronda de OpenAI. En su conjunto, Amazon ha levantado más de US$100.000 millones en su actividad de financiación durante este año.

Alphabet hizo, una vez más, historia a principios de año al colocar deuda por cerca de 32.000 millones de dólares en menos de 24 de horas, con fondos en dólares, libras esterlinas y francos suizos.

Nvidia, la mayor empresa del mundo por capitalización bursátil en pugna con Apple, no quiso ser menos y colocó en junio una megaemisión de deuda de 25.000 millones de dólares, por encima del objetivo de 20.000 millones fijado inicialmente por la empresa, ante la fuerte demanda de los inversores. Era su primera emisión de bonos en cinco años.

Oracle, por su parte, colocó deuda por 25.000 millones de dólares a principios de año para, posteriormente, anunciar nuevos planes para captar 40.000 millones a través de nuevas emisiones de bonos y colocaciones de acciones. La compañía de Larry Ellison se ha visto muy penalizada en Bolsa ante la incertidumbre sobre su capacidad para rentabilizar estas inversiones. Oracle ha visto cómo sus swaps de incumplimiento crediticio (CDS) alcanzaban en las últimas semanas nuevas cotas récord, ante la preocupación de los inversores por su deuda.

En la misma línea, SoftBank, que busca captar cerca de 100.000 millones de dólares para sus aventuras en la IA, incluida su apuesta por OpenAI, recaudó a final de septiembre un total de 11.100 millones en deuda denominada en dólares y euros en la mayor venta de bonos corporativos de alto rendimiento registrada en todo el mundo. Al igual que Oracle, SoftBank ha sufrido un duro castigo en Bolsa en las últimas semanas.

Con esta oleada de salidas a Bolsa, ampliaciones de capital y emisiones de deuda por parte de los gigantes tecnológicos, los actores más débiles del sector de la IA, especialmente las empresas emergentes de computación en la nube con dificultades, pueden encontrarse con nuevas dificultades para encontrar capital con el que financier sus operaciones. Crisis como la de CoreWeave, que en el último mes se ha desplomado más de un 35% en Bolsa, ya están bajo la mirada de los inversores. Si todo el dinero va a los grandes, no queda financiación para la clase media y baja.