Apple deberá pagar US$634 millones por infringir la patente de monitoreo de oxígeno en sangre de Masimo

La justicia estadounidense ha determinado que Apple deberá pagar al fabricante de dispositivos médicos Masimo una indemnización de 634 millones de dólares por infringir una de sus patentes sobre tecnología de monitorización de oxígeno en sangre, utilizada en sus relojes Apple Watch.

La disputa entre ambas compañías tecnológicas se remonta al año 2020, cuando Masimo interpuso una denuncia contra Apple ante el tribunal del Distrito de California en Estados Unidos, en la que acusaba a la firma tecnológica de varios casos de infracción en cinco de sus patentes relacionadas con dicha tecnología.

En diciembre de 2023, los de Cupertino suspendieron la venta de sus smartwatches Apple Watch Series 9 y Apple Watch Ultra 2 en Estados Unidos (EE.UU.), tras infringir una patente de la empresa tecnológica médica relacionada con el sensor encargado de medir el oxígeno en sangre, según un fallo de la Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos (ITC, por sus siglas en inglés).

Como resultado, Apple presentó un recurso a esta sentencia y los relojes de Apple volvieron a estar a la venta unos días más tarde mientras la justicia estadounidense estudiaba la apelación. Finalmente, la compañía anunció que presentaría una alternativa rediseñada de los relojes en Watch Series 9 y Ultra 2 y, en agosto de este año, reintrodujo la característica que mide oxígeno en sangre en sus relojes inteligentes en EE.UU.

Ahora, el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el distrito central de California ha sentenciado que Apple deberá pagar 634 millones de dólares a Masimo por los daños y perjuicios ocasionados tras la infracción de su patente n.° 10.433.776, que protege su tecnología de monitorización de oxígeno en sangre.

Así lo ha compartido la propia tecnológica fabricante de dispositivos médicos en un comunicado, donde ha sentenciado que “se trata de una victoria importante” en sus esfuerzos por proteger sus innovaciones y propiedad intelectual. “Es fundamental para nuestra capacidad de desarrollar tecnología que beneficie a los pacientes”, ha sentenciado.

Por tanto, a pesar de haber rediseñado la función adaptándola a sus dispositivos, finalmente Apple deberá pagar por haber utilizado inicialmente esta tecnología violando los derechos de la patente de Masimo, aunque se prevé que el fabricante de iPhone recurra la decisión del tribunal.