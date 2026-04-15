Minecraft tendrá una experiencia real e interactiva en Ciudad Universitaria llamada Moonlight Trail

No importa cuándo leas esto, Minecraft es y seguirá siendo uno de los videojuegos más populares y más queridos por todas las edades. Con más de 350 millones de unidades vendidas desde su nacimiento como un proyecto en 2009, este juego de bloques que expande la creatividad y nos deja vivir un mundo que no necesita de gráficos espectaculares para ser inmersivo e imponente, tiene juegos, juguetes, película, un parque de diversiones en camino y ahora, experiencias en persona para vivirlo desde adentro.

Desde la libertad de la creación y exploración, hasta ese miedito donde te tenés que ocultar de los creepers, es lo que promete la nueva experiencia interactiva del juego de Mojang que llegará por primera vez a Buenos Aires.

Un adelanto de cómo se verá Moonlight Trail, la experiencia nocturna dedicada a Minecraft en Ciudad Universitaria

El Moonlight Trail, que debutará en nuestro país luego de otras experiencias (como la Village Rescue) en otras ciudades, será un evento nocturno donde se van a poder recorrer varios de los lugares icónicos del juego, como las ruinas antiguas, el bosque de cerezos, las cuevas y las cascadas. Y lo más divertido parece que será enfrentarnos a mobs y jefes con la leyenda del faro antiguo.

La experiencia promete recorrer los biomas y las aldeas, conocer personajes y formar equipos con otros visitantes para juntar recursos y vivir en persona situaciones que hasta ahora solo se pudieron sentir detrás del teclado de la PC o los controles de las consolas y celulares.

Este evento, que llega de la mano de Experience MOD, Mojang Studios y Supply + Demand tiene un gran peso sobre sus espaldas porque promete muchísimas cosas que los fanáticos desean y quizás hasta sueñan de pequeños, y que no parecen fáciles de representar. Por el momento solo hay imágenes que dejan ver el espíritu del evento, que motiva a los fans a conseguir entradas y solo imaginar todo lo que se podrá vivir dentro.

Un adelanto de cómo se verá Moonlight Trail, la experiencia nocturna dedicada a Minecraft en Ciudad Universitaria

El Moonlight Trail se podrá vivir en las noches a partir de las 19 desde el 15 de mayo próximo, y estará por tiempo limitado hasta el 31 de mayo en el predio de Ciudad Universitaria, en Buenos Aires. Las entradas ya están a la venta en la página del evento y Ticketek y arrancan desde los 44.000 pesos más service charge por persona y con seis cuotas sin interés con bancos específicos.