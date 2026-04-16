Preocupa en Francia el auge de los criptosecuestros: rehenes a cambio de bitcoins

En una operación relámpago que subraya la creciente amenaza del cibercrimen en el mundo físico, fuerzas de élite francesas lograron la liberación de una madre y su hijo de diez años en la mañana del martes 14 de abril de 2026. El rescate, llevado a cabo por oficiales del Grupo de Intervención de la Gendarmería Nacional (GIGN), puso fin a una angustiante odisea de 20 horas, que comenzó con el rapto de la familia en su hogar en Borgoña el día anterior, según relató France Info.

Las víctimas fueron localizadas en una habitación de hotel en Val-de-Marne alrededor de las 6 am, hora local. Según informes de fuentes cercanas al caso, ambas fueron recuperadas ilesas y se encuentran en buen estado de salud a pesar del trauma vivido. La operación culminó con la detención de al menos cuatro sospechosos, mientras las autoridades continúan las investigaciones sobre esta banda criminal organizada.

El objetivo: un botín digital

El móvil del secuestro no fue el azar. El padre de la familia es un emprendedor del sector de las criptomonedas, lo que lo convirtió en el blanco estratégico de los delincuentes. Los captores exigieron un rescate de “varios cientos de miles de euros” para garantizar el regreso seguro de su esposa e hijo. Sin embargo, el padre no realizó el pago solicitado, permitiendo que la intervención del GIGN resolviera la situación sin ceder al chantaje económico.

Este incidente no es un caso aislado, sino que forma parte de una tendencia alarmante que ha llevado a algunos a calificar a Francia como la “capital mundial de los secuestros relacionados con criptomonedas”. En lo que va del año 2026, ya se han reportado al menos 19 incidentes de intentos de robo violento vinculados a poseedores de criptoactivos digitales en territorio francés.

Apenas tres días antes del suceso en Borgoña, otro empresario del sector en Anglet fue blanco de un asalto similar. En esa ocasión, cinco individuos encapuchados irrumpieron en su casa y mantuvieron a varias personas como rehenes durante una hora mientras buscaban información sobre el paradero del dueño del negocio. Al no obtener datos útiles, los criminales huyeron tras sustraer joyas valiosas.

Un patrón de violencia extrema

La brutalidad de estos ataques ha ido en aumento, involucrando a menudo a los sectores más vulnerables. En febrero de este mismo año, una magistrada —pareja de un ejecutivo de una empresa de criptomonedas en Lyon— y su madre anciana fueron secuestradas y retenidas en un garaje en Bourg-lès-Valence durante 30 horas. Ambas sufrieron heridas durante su cautiverio y fueron liberadas solo después de que un transeúnte escuchara sus gritos de auxilio.

El historial de violencia en el país incluye casos escalofriantes, como el del cofundador de Ledger, David Balland, a quien delincuentes le amputaron un dedo en Vierzon el año pasado para presionar el pago de un rescate. Las autoridades advierten que estas bandas están utilizando herramientas de tortura como motosierras, llaves inglesas y pistolas Taser, marcando un oscuro y violento capítulo en la seguridad de los usuarios de tecnologías financieras en Francia.