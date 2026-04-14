Los emprendedores españoles que financiaron un edificio salteño en minutos

Una tecnología está llevando adelante una revolución silenciosa en distintas industrias, abriendo escenarios que antes eran impensados. Gracias a la tokenización, hoy es posible formar parte de la inversión de activos ilíquidos y con tickets altos -como departamentos o producciones de campos- en poco tiempo: tal es el caso de un pequeño edificio en Salta que juntó 132 inversores de 17 países y logró financiar la construcción del proyecto, ubicado en una de las zonas residenciales más demandadas y turísticas del norte argentino. Todo en menos de 24 horas.

Pero, ¿qué significa tokenizar? En palabras simples, se podría decir que consiste en representar en un “papel digital”-mejor conocido como token- un activo. Así como una ficha del casino es una representación física de valor de otra cosa, un token es la representación digital de un activo de contenido económico. Esto se registra en una blockchain, un tipo de red digital que, a diferencia de las bases de datos convencionales, está descentralizada y protegida con criptografía, lo que la hace inmutable, es decir, no tiene intermediarios, por tanto, no hay una entidad financiera detrás que la controle o que pueda alterarla.

La tokenización consiste en representar en un “papel digital”-mejor conocido como token-un activo Shutterstock - Shutterstock

Pero, ¿cuál es la novedad de esto? Entre otras cosas, que una vez tokenizado el activo, se puede fragmentar en muchas partes, permitiendo que alguien, que nunca habría podido invertir en un campo para explotarlo o en un departamento, hoy pueda adquirir una fracción de él con tan solo US$100, o incluso menos, y ser parte de la ganancia que genera. Poco a poco, esta tecnología se expande a distintos ámbitos y, de hecho, hoy en la Argentina se están tokenizando edificios, campos, vinos y jugadores de tenis y fútbol.

Juntaron US$958.800 en menos de 24 horas

En medio de los valles argentinos del norte del país, se levanta un hub corporativo que reúne oficinas, gastronomía, comercios y servicios en una zona en pleno crecimiento, de la mano del boom minero del litio. Se trata del campus corporativo WAD Center, ubicado en San Lorenzo Chico, Salta, en lo que se conoce como el Triángulo del Litio (la zona geográfica que comparten la Argentina, Bolivia y Chile).

Efectivamente, las exportaciones de litio en la Argentina continúan en alza; pasaron de representar menos de US$300 millones en 2021 a US$849 millones en 2023. De hecho, Rio Tinto y First Quantum Minerals, dos compañías mineras internacionales que desarrollan proyectos de cobre y litio en el norte del país, presentaron en febrero pasado sus resultados trimestrales y destacaron que la Argentina se mantiene como un destino prioritario para futuras inversiones.

Según datos de la desarrolladora inmobiliaria MDAY, Salta está viviendo una expansión de la demanda residencial hacia municipios cercanos. Cerrillos y, especialmente, San Lorenzo registran tasas de crecimiento poblacional aceleradas, habiendo aumentado un +56,3% el primero entre el 2010 y 2022, y un +133,7% el segundo, en el mismo periodo.

Entre los proyectos inmobiliarios que se están construyendo en esa zona se encuentra Salta 4, un local comercial con más de 500 m² cubiertos, distribuidos en tres niveles, incluyendo planta baja, primer piso y un segundo nivel con terraza. Se integra en un hub que cuenta con oferta gastronómica, de oficinas y servicios de salud.

En solo 24 horas, 132 inversores de 17 países (entre los que figuran España, Argentina, Francia, Alemania, Suecia y Paraguay, entre otros), cerraron una financiación de US$958.800, para levantar este proyecto inmobiliario, que cuenta con una rentabilidad anual proyectada estimada de hasta un 18%.

Salta 4 es un local comercial de más de 500 m², con planta baja, primer piso y terraza, ubicado en el campus corporativo WAD Center MDAY

“Salta se está consolidando como uno de los polos económicos más dinámicos del norte argentino. El crecimiento del sector minero, especialmente del litio, está generando una demanda creciente de infraestructura corporativa y de servicios asociados”, señaló Eric Sánchez, fundador y CEO de Reental, compañía detrás de la tokenización del proyecto, que, con este nuevo evento, ya ha tokenizado en la provincia proyectos cercanos a los US$3 millones. La empresa se ha posicionado en el universo de la tokenización de activos del mundo real y actualmente cuenta con más de 32.000 usuarios registrados en más de 100 países; ha financiado más de US$100 millones en más de cien proyectos.

Vale mencionar que el proyecto anterior, Salta 3, logró recaudar US$1,36 millones en poco más de diez minutos. “Este tipo de desarrollos responden a una transformación urbana que ya se está viendo en Salta: empresas, profesionales y servicios que acompañan el crecimiento de la actividad minera y la expansión de la ciudad hacia nuevos corredores”, explica Magdalena Day, socia fundadora del grupo MDay, desarrolladora que lleva adelante el proyecto inmobiliario.

Efectivamente, el interés no es casualidad, ya que, según datos del proyecto, la región concentra cerca del 60% de las reservas mundiales de litio y registra importantes inversiones internacionales vinculadas a la minería y a la transición energética global. Esto impulsa una creciente demanda de servicios profesionales, infraestructura corporativa y espacios comerciales vinculados al ecosistema minero.