Apple evalúa cambiar para siempre la forma de comprar un iPhone

Apple se prepara para presentar un nuevo modelo de negocio, en el que propondrá un cambio histórico en la compañía: lanzará una nueva versión de Apple Upgrade que permitirá alquilar los productos que fabrica la empresa en lugar de comprarlos.

Así lo dio a conocer el medio Bloomberg, quien detalló que el lanzamiento estaría previsto para el 28 de julio. El medio agregó que el formato de alquiler sería compatible con la mayoría de los modelos de iPhone, Mac, iPad y Apple Watch, según les revelaron fuentes cercanas al tema.

Apple se prepara para presentar un nuevo modelo de negocio Michael Kappeler - dpa DPA

La iniciativa sería en conjunto con Klarna Group Plc, quien actúa como patrocinador financiero del programa. Sus acciones, de hecho, han subido hasta un 11%, alcanzando los US$20,78. Bloomberg detalló que un portavoz de Apple declinó hacer declaraciones y Klarna tampoco respondió a la solicitud de comentarios.

El mismo medio agregó algunos detalles de su sistema: el servicio funcionaría como una suscripción. Los contratos para iPhones y Apple Watches tendrían una duración de 24 meses. Por su parte, los alquileres de Mac y iPad durarían 36 meses. Vale aclarar que el sistema estaría disponible en principio solo en EE.UU. y que los usuarios que deseen aplicar deberán ser aprobados a través de una verificación de crédito.

Una vez dentro de la suscripción, los usuarios podrían actualizar el dispositivo a un modelo nuevo, o conservarlo una vez terminado el contrato de alquiler. También podrán simplemente devolverlo, una vez terminado el plazo.

El formato de alquiler sería compatible con la mayoría de los modelos de iPhone, Mac, iPad y Apple Watch Apple

Bloomberg explicó que el nuevo modelo de pago busca presentar una alternativa más económica mes a mes que los planes de financiación que existen actualmente en la compañía tecnológica.

Es decir, Apple presentará Apple Upgrade como una alternativa para acceder a sus dispositivos con cuotas más bajas que las de sus actuales planes de financiación. En paralelo, la compañía dejará de aceptar nuevos usuarios en los programas vigentes de financiación para iPhone con el objetivo de reemplazarlos por esta nueva modalidad.

A diferencia del actual iPhone Upgrade Program, el nuevo servicio no incluirá la cobertura AppleCare. Además, no estará disponible para todos los dispositivos del catálogo: quedarán excluidos el Apple Watch SE, el iPad de entrada de gama, el iPhone 16 y la MacBook Neo. El programa tampoco podrá utilizarse para compras realizadas por empresas o instituciones educativas.

Los posibles anuncios ocurren pocas semanas después de que Apple aumentara el precio de sus computadoras y tabletas cerca de un 20%, respondiendo al alza del precio de dos componentes clave como son la memoria RAM y el almacenamiento.

La empresa había trabajado en un programa propio de suscripción para sus dispositivos, pero ese proyecto fue cancelado en 2024. En lugar de asumir el riesgo financiero de ese modelo, ahora optó por asociarse con Klarna.