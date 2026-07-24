Elon Musk asegura que Grok hará una versión de La Odisea más fiel a Homero que la de Christopher Nolan

Elon Musk anunció que Grok Imagine, la herramienta de inteligencia artificial de su empresa, realizará una versión cinematográfica de La Odisea que, según afirmó, será más fiel al texto original de Homero y estará lista antes de que concluya 2026.

El anuncio se produjo después del estreno de la adaptación dirigida por Christopher Nolan, que debutó con éxito en la taquilla internacional.

Durante los últimos meses, Musk cuestionó públicamente la adaptación de La Odisea dirigida por Nolan, al considerar que el reparto elegido afectaría el resultado de la película. Sin embargo, el filme se estrenó recientemente y logró una sólida acogida en las salas de cine.

Before this year ends, Grok Imagine will make a full-length movie of The Odyssey that is historically accurate and true to the art of Homer https://t.co/bVHzUmY9WN — Elon Musk (@elonmusk) July 22, 2026

Más adelante, Musk afirmó que la plataforma de IA producirá una película completa basada en el poema épico griego y compartió un adelanto de aproximadamente tres minutos.

“Antes de que acabe este año, Grok Imagine hará una película de larga duración de The Odyssey que será históricamente precisa y fiel al arte de Homero”, publicó Musk.

A su vez, el empresario respondió un posteo en X en alusión a la película: “Quiero que Elon Musk le dé a Mel Gibson 100 millones de dólares para filmar una adaptación de La Odisea con barcos, armaduras, armas y reparto meticulosamente precisos desde el punto de vista histórico, con todos los diálogos tomados directamente del poema original y pronunciados en griego homérico". “Me sumo”, escribió Musk.

I’m down — Elon Musk (@elonmusk) July 22, 2026

La versión de Christopher Nolan lidera la taquilla

Mientras Musk presentó su proyecto, la adaptación cinematográfica dirigida por Christopher Nolan alcanzó el primer lugar de la taquilla en Estados Unidos y Canadá durante su fin de semana de estreno, con una recaudación estimada de 124,5 millones de dólares, según datos de la industria.

La Odisea alcanzó el primer lugar de la taquilla en Estados Unidos y Canadá durante su fin de semana de estreno Melinda Sue Gordon/Universal Pic

En los mercados internacionales, la película sumó otros 139 millones de dólares, alcanzando una recaudación global de US$263,5 millones, de acuerdo con Exhibitor Relations.

El desempeño comercial de la cinta permitió superar el supuesto presupuesto de producción, estimado en 250 millones de dólares, consolidando un inicio favorable para la adaptación del clásico poema de Homero.

De qué se trata La Odisea

Basada en la obra de Homero, escrita estimativamente entre el siglo VIII a.C. y VII a.C., la historia sigue el viaje de diez años que hizo Odiseo para regresar a Ítaca y reunirse con su familia cuando finalizó la guerra de Troya. Durante la extensa travesía en la que debe lidiar con imposiciones de los dioses y criaturas mitológicas, en el reino griego su esposa Penélope y su hijo Telémaco buscan desestimar la larga lista de pretendientes que quieren desposar a la reina y ocupar el trono.

Así se filmó La Odisea

“Filmar esta película fue una auténtica pesadilla. Somos los primeros en reconocerlo, pero en el buen sentido. Nos lo pasamos de maravilla rodándola”, sostuvo el guionista en el CinemaCon 2026 en Las Vegas, según recogió People. Y sin duda la frase: “Hacelo grande o andá a casa” aplica a la perfección a su filosofía. La Odisea es la primera película comercial filmada íntegramente en formato IMAX, que ofrece una calidad de resolución superior a cualquier otro formato. Y de hecho, hubo tanta emoción por ver la película en 70 mm con esta tecnología que las entradas se pusieron a la venta un mes antes.

El rodaje duró 91 días y se extendió por Grecia, Italia, Marruecos y Escocia Melinda Sue Gordon/Universal Pic

Además de las dificultades de esta tecnología —las cámaras, que además de ser pesadas solo permiten grabar unos pocos minutos antes de necesitar una recarga y, como detalle no menor, cuestan alrededor de 500.000 dólares cada una—, el rodaje duró 91 días e incluyó locaciones en Grecia, Italia, Escocia, Islandia, Sahara Occidental, Malta, Marruecos y Los Ángeles.

“Rodamos más de dos millones de pies (600.000 metros) de película”, le contó Nolan a Empire. Y una gran parte tuvo lugar en alta mar: “¡Es algo primitivo! Estuve allí los últimos cuatro meses. Llevamos al elenco que interpreta a la tripulación del barco de Odiseo a las olas reales, en los lugares reales. Y sí, es inmenso, aterrador, maravilloso y benevolente, a medida que cambian las condiciones. Queríamos capturar lo difíciles que debieron ser esos viajes para la gente. Y el salto de fe que se daba en un mundo inexplorado y desconocido”.