Por escasez de memoria impulsada por la IA, Apple aumenta los precios de Mac y iPad en todo el mundo

Apple ha subido los precios de sus dispositivos Mac y iPad este jueves como consecuencia del aumento en coste que han experimentado las memorias, aunque por el momento deja sin cambios los precios de iPhone y Apple Watch.

La tienda online de Apple ha reflejado este jueves los nuevos precios de parte de su catálogo de productos, entre los que se encuentran computadoras Mac, tabletas iPad y otros dispositivos conectados.

Los precios de los Mac han aumentado entre un 15 y un 20 por ciento en la tienda de Estados Unidos, donde MacBook Neo, lanzado en marzo, ha pasado de costar 599 dólares a 699 dólares. En Europa, este equipo, que se puso a la venta inicialmente por 699 euros, ahora cuesta 799 euros.

La subida también se nota en MacBook Air. Esta computadora portátil, que se lanzó por 1099 dólares en el modelo de 13 pulgadas, ahora tiene un precio de 1299 dólares.

En lo que respecta a iPad. El iPad Air de 11 pulgadas, que tenía un precio que partía de los 599 dólares, ahora lo hace de los 799 dólares, mientras que el de 13 pulgadas ha pasado a 949 dólares.

En el caso de iPad Pro, el modelo de 11 pulgadas con WiFi, ahora tiene un precio inicial de 1199 dólares. El modelo de 13 pulgadas ha pasado a 1499 dólares.

En un comunicado enviado a Bloomberg, un portavoz de la compañía ha justificado este cambio en los precios alegando que “la rápida expansión de los centros de datos de IA ha generado un aumento extraordinario en la demanda de memoria y almacenamiento”, y que la empresa “nunca había visto un incremento de precios de componentes tan grande y tan rápido”.

También han variado los precios de MacBook Pro, iMac y HomePod. La compañía no ha modificado los de iPhone, Apple Watch or AirPods, aunque no descarta que puedan cambiar en ajuste futuro.

Estos cambios se enmarcan en un momento en el que el sector tecnológico está experimentado una escasez en memorias RAM que afecta principalmente al consumo, y que obligará a subir los precios de los productos, como ya han anticipado algunos fabricantes.

Esto se debe, en parte, a la alta demanda de la IA, que está provocando que las tecnológicas prioricen la fabricación y el suministro de memorias de alto rendimiento para centros de datos, en lugar de memorias RAM para consumo.