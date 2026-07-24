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La IA alcanza un rendimiento a nivel humano y triunfa en la Olimpiada Internacional de Matemática de un país por primera vez

Es el primer año que logra un resultado de este tipo

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La IA alcanza un rendimiento a nivel humano y triunfa en la Olimpiada Internacional de Matemática
La IA alcanza un rendimiento a nivel humano y triunfa en la Olimpiada Internacional de MatemáticaStock-Asso - Shutterstock

Un resultado perfecto en el concurso de matemáticas más prestigioso del mundo solía ser una exclusividad de un puñado de jóvenes mentes brillantes, pero este año la inteligencia artificial obtuvo por primera vez la máxima calificación.

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Dos tecnológicas chinas, Huawei y la red social Xiaohongshu, conocida también como RedNote, anunciaron que sus modelos de IA obtuvieron cada uno un 100% de aciertos en las preguntas hechas a los participantes humanos en la Olimpiada Internacional de Matemática (OIM) de este mes en Shanghái.

Solo siete de los 666 concursantes obtuvieron la máxima puntuación
Solo siete de los 666 concursantes obtuvieron la máxima puntuación getty Images - E+

Fueron los primeros laboratorios de IA en dar a conocer sus resultados, pero es posible que otros de todo el mundo sigan su ejemplo en los próximos días.

“Estamos encantados con este resultado, porque lograr una puntuación perfecta en la OIM es extremadamente difícil”, aseguró Xiaohongshu en un comunicado esta semana.

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“Anteriormente, ninguno de los grandes modelos de lenguaje había logrado jamás una puntuación perfecta bajo el proceso de evaluación oficial de la OIM”, agregó la empresa, en referencia a la tecnología que sustenta herramientas de IA como los chatbots.

En 2025, los modelos desarrollados por empresas como Google y OpenAI alcanzaron por primera vez puntuaciones de nivel oro, pero no pudieron igualar las habilidades de cinco concursantes humanos que obtuvieron el 100%.

Los modelos de IA de Huawei y la red social Xiaohongshu obtuvieron cada uno un 100% de aciertos en las preguntas hechas a los participantes humanos en la Olimpiada Internacional de Matemática este mes en Shangái
Los modelos de IA de Huawei y la red social Xiaohongshu obtuvieron cada uno un 100% de aciertos en las preguntas hechas a los participantes humanos en la Olimpiada Internacional de Matemática este mes en Shangái

Este año, 666 concursantes de diferentes países participaron en las olimpiadas matemáticas. Los participantes de este certamen, que se celebra cada año en diferentes lugares, deben tener menos de 20 años. Solo siete de ellos obtuvieron la máxima puntuación, según el marcador oficial de la OIM.

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Huawei aseguró el miércoles que su sistema de IA “Celia” había demostrado “capacidades integrales para la resolución de problemas” en varios campos matemáticos. En tanto que Xiaohongshu indicó que su modelo “dots-note-3.0” había participado en la OIM por primera vez este año.

A las empresas tecnológicas solo se les proporcionaron los problemas de la competencia después de que los concursantes humanos hubieran realizado el examen y debían presentar sus respuestas dentro de un plazo específico.

El avance de la IA ha sido rápido: en la OIM de 2024, Google solo logró una puntuación equivalente a una medalla de plata, resolviendo cuatro de los seis problemas en un plazo de dos a tres días.

AFP
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