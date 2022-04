Apple Pay, Personal Pay, Taca Taca o Lemon Cash: qué ofrecen las nuevas plataformas de pagos móviles que comienzan a funcionar en el país

Llaves de la casa, celular, anteojos… listo, todo en orden para salir. Pero momento: ¿y la billetera? No, ya no es algo tan imprescindible, porque desde hace un tiempo alcanza con tener una o varias billeteras virtuales en el celular para poder comprar cosas.

Desde hace un tiempo (e impulsado en gran parte por la pandemia) muchos argentinos se están acostumbrando cada vez más seguido a pagar sus compras o salidas sin efectivo ni con tarjeta de crédito o débito, sino directamente desde el celular, con una billetera digital. El código QR rápidamente dejó de ser algo sofisticado o lejano para transformarse en algo muy común y sencillo de usar, al punto tal que ya muchos bares y restaurantes, por ejemplo, lo utilizan para tener sus menúes sin utilizar papel.

Las billeteras digitales funcionan con los sistemas operativos iOS o Android y permiten hacer operaciones financieras (compras, ventas, pago de servicios, envío de dinero), e incluso permiten lograrlo sin una cuenta bancaria. Igualmente, es posible vincular esta billetera con una o más cuentas bancarias, así como también con una o varias tarjetas de débito o crédito.

Estas billeteras irrumpieron con fuerza en Argentina y rápidamente se reprodujeron, al punto que según Minsait el 66% de los argentinos bancarizados ha aumentado el uso de la billetera virtual como medio de pago a raíz de la pandemia.

Muchos relojes deportivos y smartwatch ya pueden ser usados para hacer pagos sin usar el celular o la billetera Shutterstock

Los que ya estaban

Una de las pioneras y de las más usadas es Mercado Pago, de Mercado Libre. Pero no es la única. En los últimos años (y en parte por el éxito de Mercado Pago) surgieron más: Modo (de varias entidades financieras tradicionales; no es técnicamente una billetera porque no tiene salgo propio, pero sí es un medio de pago digital), Cuenta DNI (Banco Provincia), Ualá, Naranja X, o Bimo, entre otras. Como tuvieron mucha repercusión y buena aceptación, varios jugadores más aparecieron en el mercado.

Los nuevos jugadores

Personal Pay.

La app de la empresa de telecomunicaciones permite que las personas puedan ingresar dinero a su cuenta por medio de transferencias o en efectivo desde centros de recargas. También es posible recargar el celular aunque no sea de la misma empresa, pasar crédito a tarjetas de transporte y efectuar pagos de servicios, así como enviar y recibir dinero a través de un código QR y acceder a descuentos y beneficios.

Para el Director de Digital Growth de Telecom Argentina, Martín Heine, “Argentina es un país en el que actualmente el porcentaje de transacciones monetarias en efectivo es alto (aproximadamente más del 60%), por esto estamos convencidos que las transacciones a medios digitales aumentará considerablemente en los próximos años y que los usuarios no tendrán que usar efectivo”.

Apple Pay

La billetera diseñada para los usuarios de Apple se lanzó recientemente en la Argentina y se puede utilizar desde un iPhone o un Apple Watch con las tarjetas de débito o crédito de los bancos Patagonia, BBVA, Brubank, Galicia, ICBC y Macro. A diferencia de la mayoría de las billeteras virtuales, Apple Pay utiliza la tecnología NFC para realizar los pagos, por lo cual es importante que el negocio en el cual se vayan a realizar las compras disponga de un dispositivo POS (el que permite recibir los pagos) que admita la tecnología contactless (como cuando se paga un viaje con la tarjeta SUBE, por ejemplo).

Taca Taca

Sin dudas, uno de los nombres más originales. Esta billetera virtual cordobesa cuenta con el respaldo del Banco de Córdoba y utiliza la infraestructura de aceptación de pagos digitales de Geopagos, muy utilizada en América Latina. Además de aceptar los pagos por compras, con esta app es posible pagar servicios, enviar dinero, cargar saldo en el teléfono y abonar impuestos. No tiene ningún requisito y no es necesario contar con cuenta bancaria. También cuenta con una tarjeta prepaga MasterCard asociada que permite realizar compras en cualquier lugar.

Rappi Pay

La empresa colombiana de delivery, que desde 2018 está en la Argentina, sumará ahora la opción de pago electrónico. Por ahora, este servicio está disponible en Colombia y México. Próximamente será lanzado en Perú, Brasil y Chile. El servicio toma los datos de las tarjetas de débito y crédito que ya tiene cargado el cliente para pagar por los pedidos a restaurantes o supermercados, entre otros, y se los deja usar para comprar en otras tiendas. Y con el plus adicional que esa compra puede ser enviada al hogar por Rappi.

Lemon Cash

En este caso se trata de una billetera que permite comprar productos o pagar combinando criptomonedas con pesos. La idea es que los usuarios puedan pagar sus compras o servicios con los rendimientos de sus criptomonedas. Para eso lanzó la Lemon Card, una tarjeta VISA contactless, que además premia a sus usuarios cuando hacen sus compras, otorgándoles un 2% de cada compra en bitcoins. También ofrece ganancias a quienes depositen criptomonedas en la billetera virtual.

NuPay for business

Servicio del banco virtual Nubank, disponible para pagar servicios con las tarjetas de crédito que se tengan asociadas al mismo. Entre otras ventajas, ofrece incluso límites adicionales a los que ofrece la tarjeta de crédito que se tenga asociada.

AmexPay

La billetera virtual de la tarjeta de crédito American Express fue lanzada para realizar compras, pagos de impuestos y servicios directamente desde el celular para los usuarios de la tarjeta. La principal ventaja que ofrece es no usar el plástico y concentrar todos los movimientos de la tarjeta directamente desde la app.