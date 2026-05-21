Revolución digital: el uso del efectivo toca mínimos históricos y las cuentas en dólares ganan lugar entre los argentinos

Por cada peso en efectivo que circula en la economía, hay $2,35 que lo hacen de forma digital. En menos de una década, la Argentina sufrió una fuerte transformación hacia los pagos digitales, que hoy incluye soluciones que van desde los cheques virtuales, hasta las transferencias inmediatas, el pago con QR en comercios y hasta el transporte público.

Detrás de todas esas innovaciones, estuvo Atilio Velaz. Desde 2020 es el CEO de Coelsa, la infraestructura que vincula a todos los sectores del ecosistema de pago, tanto a bancos como billeteras digitales. “Hasta la informalidad también se da en billeteras digitales, cuando un comercio te pide que le transfieran al alias. El 100% de las personas que están en actividad económica, tanto formal como informal, están digitalizadas. Llegamos a un mínimo histórico en el uso de cajeros automáticos, la gente cada vez retira menos efectivo”, cuenta.

En números, hay 339 millones de cuentas digitales en la Argentina, de acuerdo con el último indicador de Coelsa. En promedio, cada argentino tiene ocho cuentas, que se dividen en cuatro cuentas bancarias (CBU) y en cuatro billeteras digitales (CVU).

Incluso, crecieron las cuentas en dólares, mientras que el Gobierno de Javier Milei busca fomentar que la Argentina vaya hacia una economía cada vez más bimonetaria. En el primer cuatrimestre de este año, se abrieron 2,8 millones de cuentas en dólares en bancos, un 6,22% más que a finales del año pasado.

En el primer cuatrimestre de este año, se abrieron 2,8 millones de cuentas en dólares en bancos, un 6,22% más que a finales del año pasado.

“Las transacciones en dólares también crecieron a dos dígitos contra año El modelo económico es bimonetario, por eso también el Banco Central habilitó este año los echeq en dólares para las empresas. Cada vez hay más transacciones, cada vez más volumen. Sobre todo en el segmento inmobiliario, de bienes de uso, automóviles. Pero no hay operaciones en dólares donde la compra habitual es en pesos, los comercios no lo adoptaron”, explicó Velaz, a un año de que el Gobierno habilitara la opción para que los negocios vendan tanto en pesos como en moneda extranjera.

A diferencia de otros países del mundo, donde utilizan los medios de pago por aproximación (contactless), en la Argentina la revolución digital vino de la mano del código QR interoperable. A pesar de que ya es un hábito instalado en las rutinas de consumo local, el primer cuatrimestre del año registró 931 millones de operaciones, un salto exponencial del 70,13% anual.

A la hora de desglosar en qué gastan los argentinos cuando escanean el QR, este medio de pago se utiliza sobre todo en combustible (con un ticket promedio de $16.822), supermercados ($17.285), farmacias ($21.276), restaurantes ($22.538), carnicería y alimentos ($30.130), servicios públicos ($66.358), vinotecas y licorerías ($88.714) y créditos ($107.515).

El transporte es otro de los espacios donde la transformación se volvió tangible, luego de que se implementaran los pagos con QR en Capital Federal, Buenos Aires, Santa Fe, Mendoza y Córdoba. Aunque todavía este sistema se encuentra únicamente en algunos colectivos y subtes, es el medio de pago más elegido en los segmentos sociales más bajos (C3, D1 y D2).

Aunque todavía este sistema se encuentra únicamente en algunos colectivos y subtes, el QR es el medio de pago más elegido en los segmentos sociales más bajos (C3, D1 y D2).

“Cuando hablas de la cultura, el QR es bien de Asia y de América Latina. Cuando vas a Norteamérica o Europa, el medio de pago más difundido son las tarjetas, porque tenés otro tipo de cultura y otra idiosincrasia. Por eso lanzamos el NFC, donde se podrá elegir pagar con QR o con contactless desde cualquier cuenta virtual”, adelantó Velaz. En estos momentos, las billeteras digitales están trabajando para incorporar las transferencias por aproximación, con tan solo acercar un celular al otro.

La desaparición gradual del papel tradicional también es evidente en las tesorerías de las empresas. El echeq ya representa el 61% del total de los cheques presentados al cobro en el sistema financiero, acumulando una emisión de 11,9 millones de documentos en lo que va del año y marcando un crecimiento interanual del 13,47% respecto al mismo período del año anterior. Si bien el 79% de estos instrumentos corporativos son operados por personas jurídicas, los profesionales explican el 21% restante.

“El echeq rechazado por ‘falta de fondos’ representa una décima parte del cheque físico, porque atrás tiene mucha responsabilidad y trazabilidad. Al momento de cobrar, prácticamente el 100% del total se cobra -apenas un 0,4% es rechazado-, mientras que en el cheque físico esa cifra asciende al 4% del total. Es la cadena de pagos del país, el indicador al que se tiene que mirar para analizar la economía, y con el echeq el rechazo es ínfimo”, cerró Velaz.