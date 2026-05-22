Con premios de hasta US$4000 digitales: Lemon lanzó su propio Prode para el Mundial

A menos de un mes del inicio del Mundial 2026, Lemon, la billetera virtual argentina, lanzó su propio Prode dentro de la app. De esta manera, los usuarios podrán cargar sus pronósticos, competir en rankings y ganar hasta 4000 dólares digitales en premios.

La dinámica es sencilla: antes de cada partido, los usuarios hacen sus pronósticos y suman puntos según los resultados. Al finalizar el torneo, se repartirán premios entre quienes más puntos acumulen.

¿Cómo participar?

Para participar, es necesario que la cuenta esté validada en Lemon. Luego, el usuario debe dirigirse a las Mini Apps dentro de la plataforma y seleccionar la opción Descubrir. Allí, encontrará el apartado “Prode Lemon”, donde el usuario podrá cargar los pronósticos y seguir su posición en el ranking en tiempo real.

Lionel Messi, Lionel Scaloni durante el entrenamiento de la Seleccion de futbol Argentina previo al amistoso frente a Mauritania. En el Predio de AFA Lionel Andres Messi en Ezeiza, Buenos Aires Argentina, el 25 de marzo de 2026. Manuel Cortina

En caso de empate, el sistema define las posiciones según distintos criterios, como la cantidad de partidos acertados, resultados exactos, goles pronosticados, compras realizadas con la Visa Lemon Card, pagos con QR y antigüedad de la cuenta.

También se pueden armar grupos privados con amigos para competir entre ellos. Cada grupo pone sus propias reglas y, si quieren, su propio premio. En este sentido, la propuesta busca transformar al Prode en algo más que un juego individual y una buena oportunidad para activar el grupo de amigos, discutir resultados y seguir el Mundial partido a partido.