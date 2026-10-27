Apple presenta sus nuevas MacBook Pro de 14 pulgadas y un iMac con chip M6

Apple ha presentado sus nuevas computadoras con chip M6, la portátil MacBook Pro de 14 pulgadas y la ‘todo en uno’ iMac, que se pondrán a la venta el próximo 6 de noviembre.

La firma tecnológica presentó el chip M6 en invierno, como el primer procesador Apple Silicon de 2 nanómetros, que está formado por una CPU de 12 núcleos, una GPU de 12 núcleos con Neural Accelerators en cada núcleo, un doble Neural Engine de 16 núcleos y una memoria unificada más veloz para tareas que requieren un uso intensivo de los recursos, como el modelado en 3D hasta la edición de fotos y los procesos de inteligencia artificial en local.

La compañía ahora lo ha incorporado a la nueva portátil profesional MacBook Pro de 14 pulgadas, que cuenta con 16 GB de memoria unificada de serie que se puede ampliar hasta 32 GB y un ancho de banda de memoria superior de hasta 170 GB/s, que hacen que la multitarea y trabajar con apps exigentes y proyectos de gran tamaño sea aún más rápido.

En esta portátil, el chip mejora la eficiencia energética, para ofrecer hasta 24 horas de autonomía. Admite carga rápida, que alcanza hasta un 50 por ciento de carga en solo 30 minutos. Incorpora una pantalla Liquid Retina XDR que alcanza hasta 1600 nits de pico de brillo HDR y una cámara 12MP Center Stage con Vista Cenital.

Por su parte, el equipo de escritorio ‘todo en uno’ iMac presenta una pantalla Retina 4,5K de 24 pulgadas, una cámara 12MP Center Stage con Vista Cenital y compatibilidad con Dolby Atmos. Viene acompañado de teclado y ratón o trackpad a juego con puerto USB-C.

La nueva iMac con chip M6 y pantalla de 24 pulgadas de Apple

Ambos llegan con macOS 27, que incluye Siri AI y las funciones de Apple Intelligence. En lo que respecta a la conectividad, tienen soporte para WiFi 7 y Bluetooth 6, y puertos Thunderbolt 4. El portátil también incluye una amplia variedad de puertos: HDMI, MagSafe, ranura para tarjetas SDXC y toma para auriculares, mientras que iMac ofrece conexión por cable Gigabit Ethernet de 2,5 Gb.

MacBook Pro de 14 pulgadas con chip M6 tiene un precio que parte de 1999 dólares. Por su parte, la nueva iMac está disponible en los colores azul, verde, rosa, amarillo, púrpura, naranja y plata, desde 1499 dólares. Ambos se pondrán a la venta el próximo 6 de noviembre.