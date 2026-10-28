Apple rompe su propio tabú y presenta la primera MacBook Pro con pantalla táctil

“Hicimos toneladas de pruebas de usuarios en esto y resulta que no funciona. Las superficies táctiles no quieren ser verticales. Sirven para buenas demos, pero después de un corto período de tiempo comenzás a fatigarte, y tras un período prolongado, tu brazo quiere caerse. No funciona. Es ergonómicamente terrible”.

Con estas tajantes palabras, pronunciadas por Steve Jobs en la presentación Back to the Mac de 2010, Apple estableció una regla que separaba a las computadoras portátiles y las superficies táctiles. Durante más de una década, la postura oficial de Apple fue que la interacción táctil pertenecía exclusivamente al iPad y al iPhone, mientras que el teclado y el trackpad continuaban siendo los reyes indiscutidos del entorno de escritorio tradicional.

Sin embargo, ese paradigma histórico acaba de llegar a su fin: Apple presentó oficialmente la nueva MacBook Pro con pantalla PROLED XDR, marcando el desembarco de la tecnología táctil en la línea Mac, que ahora entra en el mismo terreno que Windows transita hace casi dos décadas, y que iguala lo que viene ofreciendo con el iPad Pro con teclado.

No es exactamente una sorpresa. El giro conceptual fue gestándose dentro del propio sistema operativo macOS 27, donde aparecieron indicios claros como el soporte táctil completo para los dedos en la función Sidecar, el gesto de pull-to-refresh y una interfaz con controles más amplios y espaciados en el diseño Liquid Glass.

Apple presentó su primera MacBook Pro con pantalla táctil, con paneles de 14 y 16 pulgadas

Un sistema táctil diseñado para el ecosistema Mac

A diferencia de las alternativas de otros fabricantes que superponen capas táctiles sobre la pantalla, Apple integró los sensores de tact directamente dentro de la estructura del panel. Esta decisión de ingeniería minimiza la latencia y genera la sensación de tocar directamente el contenido. Las interacciones cotidianas permiten desplazarse por sitios web con gestos naturales, realizar pellizcos para hacer zoom en fotografías, arrastrar elementos entre ventanas o ejecutar atajos multitáctiles.

Esto habilita un tipo de trabajo inédito en el mundo Mac: desde tocar instrumentos virtuales directamente sobre la pantalla en Logic Pro, hasta retocar máscaras de imagen en Pixelmator Pro o probar aplicaciones de iOS e iPadOS de forma directa. Además, para evitar que la pantalla ceda al tocarla, el equipo cuenta con una bisagra rediseñada que aporta mayor estabilidad mecánica.

El nuevo equipo estrena la pantalla PROLED XDR, equipada con tecnología OLED en tándem que superpone dos capas de píxeles autoiluminados, algo que Apple ya usa en el iPad. Este avance permite hasta 2000 nits de brillo máximo y una relación de contraste de 10.000.000:1 que elimina los halos de luz alrededor de zonas oscuras. Disponible en tamaños de 14,2 y 16,3 pulgadas con refresco adaptativo ProMotion de hasta 120 Hz, la pantalla cubre las gamas de color P3 y Adobe RGB. Asimismo, la marca ofrece una variante opcional con acabado nanotexturizado para reducir los reflejos.

Dynamic Island y chips M5 Pro y M5 Max

La interfaz recibe por primera vez en Mac a la Isla Dinámica de iOS, ubicada en la parte superior del panel como centro interactivo para Spotlight, las Live Activities y las herramientas de Siri AI dentro de macOS 27 Golden Gate. En el apartado de rendimiento, la laptop integra los procesadores M5 Pro y M5 Max, diseñados para acelerar cargas de inteligencia artificial y ejecutar modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM) de forma local en el dispositivo. La memoria unificada puede configurarse hasta 128 GB y el almacenamiento masivo alcanza hasta los 16 TB.

Apple presentó su primera MacBook Pro con pantalla táctil, con paneles de 14 y 16 pulgadas

El modelo de 14 pulgadas pesa 1,36 kg, mientras que el de 16 pulgadas es de 1,81 kg. La autonomía alcanza hasta 24 horas de batería, complementada con un sistema de audio de seis parlantes con graves un 50% más profundos y conectividad Thunderbolt 5.

Los precios oficiales en Estados Unidos parten desde los 2899 dólares para el modelo de 14 pulgadas con M5 Pro y 3399 dólares para la versión de 16 pulgadas. Las variantes con M5 Max tienen un precio base de 4499 y 4799 dólares respectivamente. La venta anticipada comenzó hoy y las primeras entregas están programadas para el 6 de noviembre.