Tim Cook confirma que el iPhone 18 llegará con un fuerte aumento de precio

El saliente director ejecutivo de Apple, Tim Cook, admitió que la compañía no es inmune al aumento en los costos de componentes que trajo el auge de la inteligencia artificial y que está impactando en el precio de smartphones y computadoras, y consideró el aumento de precio del próximo iPhone como ““inevitable”.

En una entrevista con The Wall Street Journal, Cook calificó la actual crisis en la cadena de suministros como una “inundación que ocurre una vez cada cien años”, asegurando que en sus más de cuatro décadas de trayectoria jamás había presenciado un encarecimiento tan agresivo de los componentes básicos de una computadora, como los chips de memoria RAM y almacenamiento.

La tormenta perfecta tras el boom de la IA

El origen de este ajuste de precios viene de la competencia feroz por el suministro de componentes de las compañías detrás de la construcción de centros de datos para dar vida a las plataformas de IA más populares, como Nvidia, OpenAI, Amazon o Google.

La necesidad masiva de construir centros de datos para entrenar modelos de IA generativa absorbió la producción global de chips, disparando los precios de las memorias DRAM y NAND. Estos componentes, esenciales tanto para servidores como para teléfonos inteligentes, han registrado aumentos trimestrales de entre el 50% y el 90% desde finales de 2025.

Tim Cook dejará de ser el CEO de Apple en septiembre de 2026 después de más de 15 años al frente de la compañía JUSTIN SULLIVAN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El disparador fue el acuerdo que en octubre de 2025, OpenAI firmó con Samsung y SK Hynix para asegurarse el 40 por ciento de la producción mundial, unos 900.000 chips de memoria por mes.

Ese aumento de precios de los componentes es el responsable de que las tres compañías que fabrican el 90 por ciento de estos chips (Samsung, SK Hynix y Micron) hayan logrado una valuación de mercado superior al billón de dólares en los últimos meses: los accionistas auguran un buen negocio por años.

En la entrevista, Tim Cook explicó que Apple ha intentado “proteger” a sus usuarios absorbiendo estos sobrecostos para no trasladarlos al precio final, pero admitió que la situación se ha vuelto “insostenible”. Históricamente, Apple utilizaba su enorme volumen de compra para imponer condiciones a sus proveedores, pero hoy la empresa debe esperar en la fila como uno más, ante los contratos multimillonarios de los gigantes de la IA, que no puede igualar.

El posible precio del iPhone 18

Aunque Cook evitó precisar cuál será la diferencia de precio que deberá implementar la compañía con la nueva generación de dispositivos, que llegan en septiembre próximo, la consultora TechInsights calcula que Apple necesitaría añadir aproximadamente 270 dólares al precio del modelo Pro del iPhone solo para mantener sus márgenes de ganancia actuales, que rondan el 50%.

De confirmarse estas proyecciones, el dispositivo estrella de la firma de Cupertino podría superar cómodamente la barrera de los 1300 dólares. Este incremento no solo se debe al costo de los materiales, sino también a que los nuevos modelos requieren más memoria RAM y almacenamiento para ejecutar funciones avanzadas de IA, como la renovada Siri AI y las capacidades de Apple Intelligence.

A pesar de los desafíos, Cook descartó que Apple vaya a fabricar sus propios chips de memoria (algo que, por otro lado, le tomaría mucho tiempo: construir una fábrica es un proceso largo), afirmando: “No podemos hacerlo todo; sabemos en qué somos buenos”.

Y es un problema que llevará tiempo resolver. Los principales fabricantes de memoria a nivel global están trabajando en aumentar la producción de memoria, pero se espera que solo logren cubrir el 60 por ciento de la demanda para finales de 2027, según Nikkei Asia, lo que alargará la crisis de escasez de memoria durante los próximos años.

Samsung, por ejemplo, tiene previsto poner en marcha su cuarta planta de fabricación de memoria en Corea del Sur durante este año sin embargo, no alcanzará una producción en masa a gran escala hasta al menos 2027.