Aqua Pluvia: el dispositivo santafecino que permite usar agua de lluvia para lavar la ropa y reducir el consumo de agua potable

Agostina Allasia (28) y Samanta Saposnik (27) se conocieron estudiando Diseño Industrial en la Universidad Nacional del Litoral y son las creadoras de Aqua Pluvia, un sistema destinado a viviendas unifamiliares que recolecta, filtra y purifica el agua de lluvia proveniente del techo del hogar. Luego de este proceso, el agua queda en condiciones para ser almacenada en los reservorios del sistema, hasta el momento en el que el lavarropas la necesite.

Las dos jóvenes de trabajan juntas en este proyecto desde el 2017, con el que en 2020 se recibieron con una nota final de 10 y con el que también ganaron el concurso Fondo Emprendedor de la compañía FV que otorgaba 500.000 pesos para financiar proyectos.

“El proyecto que presentamos en el concurso del fondo emprendedor fue realizado entre 2019 y 2020 y fue también nuestra tesina de graduación de la Licenciatura en Diseño Industrial. Las dos somos de diferentes localidades del interior de Santa Fe y casualmente habíamos alquilado departamentos en la misma zona de la ciudad. A medida que fue pasando el tiempo nos fuimos conociendo más y decidimos seguir trabajando juntas porque somos bastante opuestas y complementarias”, explica Agostina Allasia, en diálogo con LA NACION.

El proyecto nació en el seno de lo que se conoce como Cientibecas, que es un programa de Iniciación a la Investigación de la Universidad Nacional del Litoral destinado a estudiantes avanzados de todas las carreras que quieran formarse en investigación. Para acceder al programa es necesario presentar un plan de trabajo que responda a una investigación en curso, en conjunto con la historia académica de cada uno. Tanto el plan como el promedio tienen puntaje, y con ello la universidad establece un orden de méritos para la selección de que estudiantes acceden a la beca.

Samanta Saposnik (izquierda) y Agostina Allasia (derecha), creadoras de Aqua Pluvia

Cómo funciona Aqua Pluvia

El sistema funciona de manera autónoma y no necesita que el usuario realice ninguna acción. Sólo debe encargarse de realizar un mantenimiento periódico que se basa en una aplicación móvil, que le envía notificaciones al usuario recordando limpiar los filtros, sobre todo cuando detecta por medio del GPS que se aproximan precipitaciones. El dispositivo realizado con material reciclado y reciclable, reutiliza el agua de lluvia de forma segura, y según cálculos que hicieron las diseñadoras se reduce un 11% el uso de agua potable por persona por día, aprovecha las instalaciones existentes y amplía su volumen por medio de módulos.

¿Por qué el agua recolectada es destinada solamente para lavarropas?

“Utilizar el agua de lluvia para el lavadero es una idea que surgió a partir del diseño de muchas casas y departamentos, que suelen tener este sector apartado de la vivienda, y porque no deberían hacerse tantas modificaciones edilicias para conectarse al dispositivo. Aun así, nos enfrentábamos a la posibilidad de que el agua se confunda y se consuma, por ejemplo, las de las canillas del lavadero. Para garantizar que eso no suceda, pero aún así que se utilice en una actividad de gran demanda, decidimos concentrarnos en el lavarropas. Este artefacto tiene un gran consumo de agua, pero es un volumen posible de ser acumulado y separado para que no se consuma ni por equivocación”, explica Samanta Saposnik.

Aqua Pluvia permite recolectar el agua de lluvia y usarla luego en el lavarropas; lo crearon Agostina Allasia y Samanta Saposnik cuando eran estudiantes en la Universidad del Litoral

Otro de los atributos es que el contenido de sales, cloro o cal del agua de lluvia es nulo, mientras que el contenido de sales minerales disueltas del agua potable de red suele ser alta. En definitiva, al ser un agua blanda se requiere menor cantidad de jabón por lavado, reduciendo así el costo del mismo

“El jurado, por unanimidad, votó el proyecto Aqua Pluvia; tuvimos en cuenta los siguientes criterios: factibilidad, impacto socio productivo y/o ambiental, carácter innovador y disruptivo de la propuesta. Aunque es necesario señalar que el público también formó parte de la elección a través de la web del concurso” explicó de Diego Viegener, Gerente Comercial de FV.

Uno de los objetivos del concurso era que los proyectos puedan traducirse en emprendimientos concretos: por eso los ganadores recibieron premios en efectivo para que puedan materializar sus iniciativas. La iniciativa tuvo como objetivo convocar a emprendedores para que presenten proyectos creativos que aporten soluciones reales, eficaces y sustentables en relación con las problemáticas del cuidado del agua y el ahorro de energía, y que dichos proyectos puedan traducirse en emprendimientos concretos