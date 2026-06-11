Modo Mundial de WhatsApp: el truco que se activa con la nueva actualización en EE.UU.

La expectativa por el Mundial 2026 ya comenzó y las plataformas digitales también se suman al evento. WhatsApp lanzó una actualización que incorpora una función temática relacionada con el torneo y que permite a los usuarios compartir contenido como la pelota oficial desde sus conversaciones diarias.

La nueva actualización de WhatsApp relacionada con el Mundial 2026

La novedad surge a partir de la integración desarrollada por Meta que tiene como protagonista a la Trionda, el balón oficial del Mundial 2026 organizado por Estados Unidos, México y Canadá. El ícono aparece dentro del catálogo de emojis de la aplicación y reemplaza temporalmente a la clásica pelota de fútbol utilizada hasta ahora.

Trionda será el balón oficial con el que se jugarán los 104 partidos del Mundial 2026 (WEB/FIFA)

La función comenzó a distribuirse entre los usuarios que cuenten con la versión más reciente de WhatsApp. Una vez habilitada, puede utilizarse tanto en chats individuales como grupales, además de formar parte del sistema de reacciones de la plataforma.

Cómo activar el “modo pelota del Mundial” en WhatsApp desde hoy

Para acceder a esta herramienta es necesario actualizar la aplicación a la versión 26.27.74 o superior. Sin eso, el nuevo emoji no aparecerá dentro del teclado disponible para enviar mensajes.

Luego, los usuarios deberán seguir estos pasos:

Abrir un chat o ingresar a cualquier conversación individual o grupal.

o ingresar a cualquier conversación individual o grupal. Presionar el ícono o botón del teclado de emojis de la aplicación.

de la aplicación. Tocar la lupa de búsqueda dentro del apartado de emojis y escribir las palabras “pelota” o “fútbol” .

o . Elegir la pelota que presenta el patrón de los tres colores (rojo, verde y azul) representativos de los países sede.

Una vez seleccionado, el emoji puede enviarse como cualquier otro elemento visual de la aplicación. Si el usuario no encuentra la nueva pelota, una de las recomendaciones es cerrar completamente WhatsApp, reiniciar el dispositivo y verificar que el sistema operativo también esté actualizado.

Así se ve el emoji de Trionda

La animación especial que incorpora la pelota Trionda

La principal diferencia respecto de otros emojis es la animación asociada a la pelota mundialista. Cuando se envía sola, sin texto adicional ni otros símbolos, se activa automáticamente un efecto visual que muestra un movimiento de rebote dentro de la conversación.

Esta animación puede visualizarse tanto en el teléfono de quien envía el mensaje como en el dispositivo de quien lo recibe. El objetivo es incorporar una experiencia relacionada con el torneo a través de una interacción sencilla dentro de la aplicación.

La disponibilidad de esta función tiene una fecha límite definida. WhatsApp mantendrá activo el emoji especial durante todo el Mundial 2026 y dejará de ofrecerlo una vez concluido el certamen, cuya final está prevista para el 19 de julio.

WhatsApp incluyó el emoji de Trionda

Qué representa la pelota oficial del Mundial 2026

El balón utilizado como base para esta función digital lleva el nombre de Trionda y fue diseñado para representar a los tres países encargados de organizar el campeonato. Su identidad visual incorpora referencias a Canadá, México y EE.UU.

“Adidas ha creado un nuevo y emblemático balón mundialista, cuyo diseño encarna la unidad y la pasión de los países anfitriones”, señaló el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, según lo retomado por AFP. “Estoy deseando ver los primeros goles con esta maravillosa pelota”, agregó.

Además, los paneles de la pelota convergen en una forma triangular que simboliza la organización conjunta del torneo por parte de los tres países. También incorpora una combinación de colores (rojo, verde y azul) vinculada a las banderas de las sedes mundialistas.

Más allá de su presencia en las redes sociales y aplicaciones de mensajería, la Trionda también forma parte de la infraestructura tecnológica que acompañará al torneo. El balón incorpora sistemas destinados a generar información durante los partidos.

Entre sus características figura un sensor de movimiento capaz de recopilar datos en tiempo real para asistir a distintas herramientas de arbitraje. La información obtenida podrá ser utilizada en acciones vinculadas al seguimiento de jugadas y otras decisiones reglamentarias.

El Mundial 2026 comienza este jueves 11 de junio con el partido inaugural entre México y Sudáfrica que tendrá lugar en el estadio Azteca, renombrado para esta competencia en particular como el estadio Ciudad de México.