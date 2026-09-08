Artificial y The Social Reckoning, las películas con las que Hollywood mira a los magnates del Silicon Valley

Si en 2010 Red Social (The Social Network) nos mostró el nacimiento de Facebook como un proyecto universitario inesperadamente exitoso, hoy la realidad es muy distinta. Los magnates de la tecnología ya no son vistos como héroes visionarios, sino como multimillonarios que no siempre están conectados con la realidad. En este momento de desconfianza social hacia la tecnología (sobre todo la relacionada con la inteligencia artificial generativa), Hollywood prepara dos tanques que apuestan a sacudir la taquilla: Artificial y The Social Reckoning.

La primera de ellas, Artificial, está dirigida por Luca Guadagnino y escrita por Simon Rich, y explora dos décadas de investigación en aprendizaje automático y se mete de lleno en la caótica trinchera de OpenAI (la compañía detrás de ChatGPT), centrándose en el escandaloso despido y reincorporación de su CEO, Sam Altman, en noviembre de 2023. El elenco es de primer nivel: Andrew Garfield se pone en la piel de Sam Altman, Yura Borisov interpreta a Ilya Sutskever (cofundador de OpenAI) y Mark Rylance encarna a Geoffrey Hinton, el premio Nobel considerado el “padrino de la IA”. El reparto estelar se completa con Monica Barbaro como Mira Murati (una de las máximas ejecutivas de la compañía, y fugaz CEO mientras Altman quedó fuera), Cooper Hoffman como Greg Brockman, y Ike Barinholtz en el rol del mismísimo Elon Musk (cofundador de OpenAI, que abandonó en 2018, y que considera a Altman como un traidor), con una banda sonora a cargo de Damon Albarn. La película es tan oscura y crítica con sus protagonistas que Amazon MGM Studios —que originalmente la iba a distribuir— decidió abandonarla tras cerrar una alianza comercial de 50.000 millones de dólares con OpenAI, dejando el film en el limbo hasta que la distribuidora Neon salió al rescate.

Hoy publicaron el primer trailer de la película, cuyo estreno está pautado para esta Navidad.

Por otro lado, llega The Social Reckoning, la esperada continuación de la obra maestra de 2010. Escrita y dirigida por Aaron Sorkin, esta secuela se enfoca en lo que Facebook se convirtió: un motor de polarización, desinformación y extremismo político.

El elenco marca un cambio de guardia fascinante: Jeremy Strong asume el papel de un Mark Zuckerberg más maduro y frío, reemplazando a Jesse Eisenberg. La trama gira en torno a Frances Haugen (interpretada por Mikey Madison), la científica de datos y exejecutiva que filtró los polémicos archivos de la empresa ante el Congreso estadounidense, junto a la labor de Jeff Horwitz (Jeremy Allen White), el periodista del Wall Street Journal que publicó esos archivos.

La película se estrenará en Estados Unidos el 9 de octubre y ya tiene su trailer.

Ambas películas llegan en un momento donde la sociedad civil observa con atención y desconfianza a las redes sociales (con Meta habiendo acordado pagar hasta 17.000 millones de dólares en multas para terminar con un juicio en EE.UU. por el impacto negativo que tienen sus productos en la salud mental adolescente) y a las plataformas de IA generativa por el impacto que están teniendo en el empleo, el aprendizaje y las relaciones humanas a nivel mundial.