Así es Atlas, el navegador con el que ChatGPT quiere hacer más inteligente a la web y saltear a Google por completo

OpenAI, la compañía detrás de ChatGPT, presentó hoy a Atlas, el navegador web que tendrá a este asistente de inteligencia artificial integrado. Llega después de meses de rumores para competir con el Chrome de Google, que también está integrando a la IA Gemini en su funcionamiento, y con Comet, el pionero, el navegador de la IA Perplexity.

“El año pasado incorporamos la búsqueda en ChatGPT para que pudieras encontrar información oportuna al instante en internet, y rápidamente se convirtió en una de nuestras funciones más utilizadas. Pero tu navegador es donde se integran todo tu trabajo, herramientas y contexto. Un navegador desarrollado con ChatGPT nos acerca a un verdadero superasistente que comprende tu mundo y te ayuda a alcanzar tus objetivos", explican en el comunicado.

Así es Atlas, el navegador con ChatGPT integrado

Atlas es un navegador convencional, basado en Chromium, el mismo motor que comparten Chrome de Google, Edge de Microsoft y otros browsers web. Y tiene a ChatGPT a un clic de distancia, tanto para el uso convencional (hacerle consultas de todo tipo) como para integrarlo en la navegación: primero, porque tiene “memoria” y al conocer toda nuestro derrotero por la web le podemos preguntar cosas que vimos en algún sitio (un poco como proponía Microsoft para el uso de Copilot en Windows 11). Esta función se puede desactivar si preferimos que ChatGPT no sepa tanto sobre nosotros.

Y dos, por la integración con agentes capaces de interactuar con un sitio web estándar en nuestro nombre, llenando formularios, reservando un turno con un médico, buscando información online, etcétera. Este modo Agente está disponible para usuarios pagos (Plus, Pro y Business) y se puede usar también por fuera del navegador.

Qué cosas se pueden hacer con Atlas, el navegador de ChatGPT

La “nueva pestaña” es la vista inicial en Atlas. Podés hacer una consulta o tipear una dirección web (URL) para ver los resultados. También se podrá elegir entre pestañas de búsqueda, imágenes, videos y noticias (si están disponibles).

ChatGPT puede recordar lo que viste y sugerir qué hacer a continuación, ya sea volver a páginas anteriores, profundizar en un tema, descubrir ideas relacionadas o automatizar tareas. Escribí “reabrir los zapatos que miré ayer” o “limpiar mis pestañas” .

o . Al cliquear en “Preguntar a ChatGPT” abre una barra lateral de ChatGPT en cualquier página. La IA puede ver la página que estás viendo para tener más contexto a la hora de responder a un pedido.

ChatGPT también puede ayudar mientras escribís texto en cualquier parte del sitio.

Por un tema de seguridad, el navegador Atlas no puede ejecutar código en el navegador, descargar archivos ni instalar extensiones. Tampoco puede acceder a otras aplicaciones de la computadora ni a los archivos. En algunos sitios (como los de home banking) pausará su funcionamiento.

Cómo descargar Atlas, el navegador de ChatGPT

Atlas está disponible por ahora solo para macOS; OpenAI dice que en breve estará disponible para Windows, Android y para iOS.