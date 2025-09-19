Gemini se integra en Chrome, que ahora tendrá a la IA incorporada en el navegador

Google ha comenzado a integrar las capacidades de su asistente Inteligencia Artificial (IA) Gemini en el navegador Chrome de forma gratuita, de manera que ayudará a los usuarios a gestionar sus tareas con opciones para analizar distintas pestañas abiertas, verificar el historial de navegación o integrarse con YouTube, además de avanzar hacia los navegadores inteligentes con funciones de agente.

El gigante tecnológico pretende ayudar a los usuarios a aumentar su productividad a la hora de navegar por la web, así como ayudarles a comprender información más compleja y anticipar mejor sus necesidades, garantizando al mismo tiempo su seguridad online en todo momento.

Para ello, en el marco de su evento para desarrolladores Google I/O celebrado en mayo de este año, anunció la integración de las capacidades de su asistente Gemini en la versión de escritorio de Chrome, para usuarios suscritos a las versiones Google AI Pro y Google AI ultra en Estados Unidos.

En Android, Windows y macOS

Ahora, Google ha comenzado a implementar Gemini en Chrome para usuarios de smartphones Android, así como para dispositivos Mac y Windows de forma gratuita, por el momento, en Estados Unidos, mejorando la navegación al ofrecer nuevas capacidades de su asistente de IA en cualquier página web que se esté visitando.

En este sentido, la compañía ha detallado en un comunicado en su blog que, durante los próximos meses, incorporarán funciones de agente en Gemini para Chrome, que permitirán que la IA gestione tareas en nombre de los usuarios, avanzando hacia los navegadores inteligentes.

Gemini como agente para tareas web

De esta forma, Gemini podrá llevar a cabo acciones como reservar una cita en una peluquería para un corte de pelo o hacer la compra semanal a partir de una lista de la compra encontrada en el correo electrónico, sin que tenga que intervenir el usuario. Así, para que el asistente actúe en las páginas web de forma autónoma, bastará con explicar a Gemini en Chrome qué se desea hacer, aunque los usuarios dispondrán del control de sus acciones en todo momento.

Por otra parte, Gemini en Chrome ahora también funciona en varias pestañas al mismo tiempo, lo que permite que el asistente compare contenido y resuma rápidamente la información de varios sitios web abiertos. Tal y como ha ejemplificado la compañía, se trata de una capacidad útil para realizar comparaciones de precios de productos u organizar viajes e itinerarios con distintos puntos de información.

Otra de las capacidades que ofrece Gemini en Chrome es encontrar páginas web que se hayan visitado anteriormente, lo que facilita retomar proyectos o revisitar sitios web importantes, sin necesidad de buscar por el historial. Para ello, los usuarios pueden interactuar con Gemini con solicitudes concretas como ‘¿Cuál era el sitio web donde vi el escritorio de nogal la semana pasada?’ y el asistente buscará entre las páginas visitadas para recuperar dicha web.

Integración con aplicaciones y mejoras en la búsqueda

Gemini en Chrome también se puede integrar con aplicaciones de Google como Calendario, YouTube y Maps, para ayudar a los usuarios a programar reuniones, ver detalles de ubicación o encontrar contenido de YouTube automáticamente, directamente mediante comandos con el asistente, sin necesidad de salir de la página web que se esté visitando.

Igualmente, también ofrecerá la opción de acceder rápidamente al Modo IA de la Búsqueda de Google, directamente desde la barra de direcciones de Chrome en la computadora. Esto mostrará respuestas adecuadas a preguntas más largas y complejas, además de permitir hacer preguntas complementarias a dicha búsqueda fácilmente. La opción del Modo IA se implementará a finales de septiembre en inglés en Estados Unidos, y se extenderá a más países e idiomas en las próximas semanas.

Continuando con las opciones del cuadro de búsqueda, los usuarios también podrán hacer preguntas a Gemini sobre la página en la que se encuentren, directamente desde la barra de direcciones. Asimismo, Chrome puede sugerir preguntas relevantes según el contexto de la página para ayudar a los usuarios a iniciar su búsqueda.

Las respuestas de Gemini y los resultados se mostrarán en una vista general de IA situada en un panel en el lateral derecho de la pantalla del navegador.

Protecciones de seguridad en Gemini

Finalmente, Google ha remarcado que continúan ampliando el uso de la IA para mantener la seguridad de los usuarios y protegerles contra amenazas y actores maliciosos en la web. En este marco, ha anunciado que el modo de Protección Mejorada de Navegación Segura ya utiliza Gemini Nano para identificar estafas de soporte técnico, que intentan engañar a las personas para que se descarguen ‘software’ dañino.

Esta protección con Gemini Nano se ampliará próximamente para detener sitios web que utilicen virus falsos o regalos falsos, a modo de engaño. Igualmente, Chrome también podrá utilizar Gemini como agente de contraseñas, permitiendo cambiar las claves guardadas de los usuarios con “un solo clic”, en sitios compatibles como Spotify o Duolingo.

Google ha adelantado que, aunque por el momento Gemini en Chrome solo está disponible en Estados Unidos para dispositivos Android, Windows y Mac, también llegará a la app para iOS próximamente y se extenderá a más regiones. Igualmente estará disponible con una versión para empresas a través de Google Workspace en las próximas semanas, con protección y controles de datos de nivel empresarial.