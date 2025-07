ChatGPT Agent: OpenAI presenta su nueva plataforma para interactuar con el mundo

“Hoy lanzamos un nuevo producto llamado ChatGPT Agent” publicó hoy por la tarde Sam Altman, el CEO de OpenAI (la compañía detrás de ChatGPT) en X: “el Agente representa un nuevo nivel de capacidad para los sistemas de IA y puede realizar tareas extraordinarias y complejas por vos usando tu propia computadora. Combina el espíritu de Deep Search y de Operator, pero es más potente de lo que parece: puede pensar durante mucho tiempo, usar algunas herramientas, pensar más, realizar algunas acciones, pensar más, etc.”

Para los usuarios de los planes ChatGPT Pro, Plus y Team, el Agente se pone en marcha hoy y en julio estará disponible para los usuarios Enterprise y Education. Los usuarios Pro cuentan con tareas casi ilimitadas al mes, mientras que otros usuarios de pago disponen de 50 tareas mensuales, con opciones de uso adicional basadas en créditos flexibles.

El anuncio, que llega después del debut polémico de Grok 4 de su otrora socio y hoy archinémesis Elon Musk, trae al universo de ChatGPT a los agentes, piezas de software sofisticado que hacen honor a su nombre y pueden realizar acciones por nosotros, tomando decisiones en forma autónoma en base a ciertos parámetros que definimos antes; la IA agéntica es el gran desarrollo de los últimos meses para la industria.

“Por ejemplo, en nuestro lanzamiento mostramos una demo de cómo preparar la boda de un amigo: comprar un atuendo, reservar un viaje, elegir un regalo, etc. También mostramos un ejemplo de análisis de datos y creación de una presentación de trabajo”, describió Altman, presente en un video donde explica las funciones de Agent.

Las nuevas capacidades autónomas del Agente se activan en el menú desplegable de herramientas del redactor de ChatGPT: alcanza con elegir el “modo Agent” en cualquier momento de la conversación y luego describir qué tarea le queremos encomendar a ChatGPT: hacer una investigación a fondo, crear una presentación de diapositivas o justificar gastos. “A medida que va ejecutando la tarea, una narración en pantalla te permite saber exactamente qué está haciendo ChatGPT. Esto te permite interrumpir el proceso y tomar el control del navegador cada vez que lo necesites, para asegurarte de que las tareas siempre sean coherentes con tus objetivos”, explican en la compañía

“Pídele a ChatGPT que maneje solicitudes como “mira mi calendario e infórmame sobre las próximas reuniones con clientes basadas en noticias recientes” o “analiza a tres competidores y crea una presentación de diapositivas”. ChatGPT navegará entonces de forma inteligente por sitios web, seleccionará fechas, filtrará resultados, te pedirá que inicies sesión de forma segura, ejecutará códigos e incluso generará resultados depurados y editables que resuman sus hallazgos, como presentaciones de diapositivas y hojas de cálculo", aclara la compañía en un comunicado.

“Le explicaría esto a mi propia familia como algo innovador y experimental, una oportunidad de probar el futuro, pero no algo que todavía usaría para usos de alto riesgo o con mucha información personal hasta que tengamos la oportunidad de estudiarlo y mejorarlo en la práctica”, advirtió Altman. “Desconocemos con exactitud el impacto, pero es posible que actores maliciosos intenten engañar a los agentes de IA de los usuarios para que proporcionen información privada que no deberían y realicen acciones que no deberían, de maneras que no podemos predecir.”