Del lector de ebooks elegido entre lo mejor del año, al modelo que parece un celular de tinta electrónica

Ayer, el fabricante de libros electrónicos Boox presentó un nuevo modelo, el Palma 3, que tiene varias particularidades, que pueden aglutinarse en una sola: parece un celular, o una mini tableta, pero con pantalla de tinta electrónica (como el Kindle de Amazon) y -en este caso- sin conectividad celular.

Corre Android 16, así que puede usar todas las aplicaciones del universo Android y desplegarlas en una pantalla tinta electrónica de 6,1 pulgadas y formato rectangular estándar. Por supuesto, no es un dispositivo para videojuegos: la gracia del uso de la pantalla de tinta electrónica combinada con Android es ofrecer un equipo de excelente visibilidad al aire libre que apuesta por la productividad, minimizando las interrupciones y distracciones implícitas de una pantalla tradicional (a color, con videos, etcétera), pero maximizando la cantidad de herramientas disponibles para trabajar, porque usa una versión de tinta electrónica con una frecuencia de actualización decente, para poder ver un video de YouTube o Tiktok sin problemas, aunque sin colores.

La Boox Palma 3 es una mini tableta con Android 16 y una pantalla de tinta electrónica de 6,1 pulgadas

Más allá de eso, tiene lo esperable: un chip de ocho núcleos, 6 GB de RAM, 128 GB de almacenamiento, un chasis de metal que le permite un perfil de 7,8 mm y un peso de 185 gramos, una cámara de 16 megapíxeles y soporte para escribir en pantalla con un lápiz especial (InkSense Plus), micrófonos para grabar y transcribir reuniones, entrevistas y clases, parlantes, Wi-Fi, Bluetooth y una batería de 3950 mAh. Y un precio internacional de 320 dólares.

A propósito, tanto Boox como Hisense, Bigme y otras compañías ofrecen smartphones con pantallas de este tipo; la alternativa siempre presente es la de los celulares de TCL, con sus pantallas Nxtpaper, que tienen un modo “tinta electrónica” cuando queremos leer algo sin interrupciones ni tentaciones.

Un lector de ebooks Xteink X4 Pro, con una pantalla de tinta electrónica retroiluminada de 4,3"; tiene una plataforma abierta que permite cambiar el sistema operativo por otros con diferentes herramientas, aunque la función básica sigue siendo leer contenido en formato ePub

Hace unos días, TIME eligió como uno de los productos tecnológicos de 2026 al Xteink X4 Pro, un lector de tinta electrónica que combina el tamaño pequeño (uno de los argumentos de venta de la compañía es que los ereaders se pueden adosar a un smartphone convencional junto a las cámaras) con una pantalla de tinta electrónica de de 4,3 pulgadas, sensible al tacto retroiluminada, algo ausente en los modelos anteriores.

El Xteink X3 es un minúsculo lector de ebooks, con una pantalla de tinta electrónica de 3,7 pulgadas, 58 gramos de peso y 5,1mm de grosor

Es el sucesor del Xteink X3 que probamos en agosto, y mantiene el perfil esbelto (5,95mm con una batería de gran autonomía), y un hardware muy sencillo, con un chasis plástico y un chip modesto que asegura un precio bajo (99 dólares), y que gracias a su diseño abierto ofrece la posibilidad de cambiar el sistema operativo de base por un universo de opciones, todas orientadas a la lectura en cualquier lado.

Boox también tiene un modelo de este tipo, el flamante Pico, que usa el mismo hardware, una pantalla de 3,97″ y es compatible con Crosspoint, el firmware más popular para esta clase de dispositivos.

El futuro del color

Todos estos equipos usan pantallas de tinta electrónica monocromática, como los Kindle y tantos otros; en el caso del Boox Palma 3, con un ajuste para lograr una mayor tasa de refresco (el tiempo que le lleva actualizar la información en pantalla) que permita ver animaciones y videos con una calidad razonable. La pantalla podría ser a color, por supuesto: hace años que existen estos paneles, que no son tan populares por ser más caros y no lograr una saturación de color comparable a la de una pantalla LCD u OLED (se ve todo en tonos pastel).

Un panel de tinta electrónica color Kaleido 4 presentado en octubre de 2026

Eink, la compañía responsable de fabricar todas estas pantallas de tinta electrónica, anunció hace dos semanas Kaleido 4, su nueva plataforma de tinta electrónica color. Según la compañía, “en comparación con la generación anterior, Kaleido 4 duplica el volumen de su gama de colores a más de 40.000, incrementa el reflejo del blanco en un 15% y mejora el contraste en un 50%. Además, con la introducción de nuevos algoritmos, E Ink Kaleido 4 es capaz de reproducir video a 18 fotogramas por segundo (FPS).” Esto los hace ideales para leer cómics, libros interactivos, manuales técnicos y mucho más. Es muy probable que veamos estos paneles en la próxima versión de los Kindle Colorsoft de Amazon, de ReMarkable o de Boox, entre otras compañías.