Así es el Huawei Watch D3, el reloj inteligente con una correa que te mide la presión

Durante años, los relojes inteligentes han competido por ofrecer más funciones, mejores pantallas y nuevas formas de mantenernos conectados. Ahora la salud también juega un papel clave y en esta área Huawei quiere cambiar las reglas de juego con el nuevo Huawei Watch D3, un dispositivo cuya mayor ambición no es conquistar las vidrieras de tiendas de tecnología, sino encontrar su sitio en las estanterías de una farmacia. Y le sobran argumentos para ello.

El nuevo Huawei Watch D3 apuesta por convertir la monitorización de la salud cardiovascular en algo tan cotidiano como consultar la hora y la gran protagonista es su función para medir la presión arterial mediante una ingeniosa correa inflable. Así, además de sus avanzados sensores ópticos, el Huawei Watch D3 integra un pequeño airbag que se infla alrededor de la muñeca para realizar la medición mediante el método oscilométrico, el mismo principio empleado por los tensiómetros clínicos.

La principal diferencia del Huawei Watch D3 respecto de otros relojes inteligentes es que puede medir la presión arterial gracias a una correa que se hincha para funcionar como tensiómetro

Es una solución que sigue sorprendiéndonos después de varias semanas de uso, especialmente por cómo Huawei ha conseguido integrar este mecanismo en un reloj relativamente compacto para realizar una prueba que en muchas ocasiones requiere de llevar un holter y cables por todo el cuerpo para una monitorización completa. La sensación recuerda inevitablemente a la de utilizar un tensiómetro convencional, pero con la ventaja de tenerlo siempre a mano.

Certificaciones médicas para avalar su funcionamiento

Lo interesante es que esta tecnología cuenta con un importante respaldo médico. El Huawei Watch D3 dispone de certificación europea como producto sanitario y toma como referencia las recomendaciones de la Sociedad Europea de Hipertensión. Son garantías que aportan confianza a sus mediciones, aunque siempre debemos recordar que no sustituye las pruebas ni las valoraciones de un profesional sanitario. Su función es complementarlas.

Donde creemos que este reloj marca la diferencia es en el seguimiento continuado. Frente a las mediciones puntuales de un tensiómetro convencional, el Watch D3 permite registrar la presión arterial a lo largo del día e incluso durante el sueño, con un sistema automático más silencioso. Así podemos detectar tendencias y variaciones que podrían pasar desapercibidas, obteniendo una visión mucho más completa de nuestra salud cardiovascular.

Otro avance que agradecemos es su evolución en diseño. Huawei ha reducido el conjunto hasta los 11,3 milímetros de grosor y 40 gramos de peso, algo fundamental para llevarlo cómodamente durante horas. Sin embargo, su pantalla todavía nos parece grande para muñecas pequeñas. Es fácil imaginar que algunos usuarios prefieran quitárselo cuando se arreglan para salir, un pequeño inconveniente para un reloj cuyo potencial reside precisamente en acompañarnos durante todo el día.

La principal diferencia del Huawei Watch D3 respecto de otros relojes inteligentes es que puede medir la presión arterial gracias a una correa que se hincha para funcionar como tensiómetro

Más allá de la tensión arterial, encontramos otras funciones interesantes. ‘Panorama de mi salud’ analiza hasta 11 indicadores en apenas 60 segundos, mientras que ‘Health Insights’ relaciona los registros con nuestros hábitos de sueño y actividad física. También destaca ‘Comunidad de Salud’, que permite compartir determinados datos con familiares y recibir alertas ante valores anómalos. Una herramienta especialmente útil para estar pendientes de nuestros familiares.

Un reloj de nicho que aspira a más

Después de un mes de uso, creemos que su mayor virtud es conseguir que prestemos atención a indicadores de salud que normalmente ignoramos, pero de una forma muy natural. La tensión arterial es un buen ejemplo: rara vez nos preocupamos por ella hasta que aparece algún problema. Tener esta información tan accesible puede ayudarnos a adoptar hábitos más saludables, aunque tampoco conviene obsesionarse con cada variación. La tecnología debe servir para comprender mejor nuestra salud, no para generar preocupaciones innecesarias.

El Watch D3 también incluye Huawei MultiPass, con acceso a Huawei Health+ y hasta 90 días gratuitos en aplicaciones de bienestar y deporte. Su precio de 840.000 pesos puede parecer elevado frente a otros relojes inteligentes, pero creemos que su tecnología de medición justifica valorarlo como un producto especializado y, de momento, quizás orientado a un nicho más concreto.

En definitiva, Huawei ha encontrado una forma muy interesante de diferenciarse en un mercado cada vez más saturado. El Watch D3 todavía tiene margen de mejora, especialmente en el tamaño de su pantalla y en la ambición de contar con un diseño más elegante que amplíe su público objetivo, pero representa un avance importante hacia dispositivos que realmente puedan ayudarnos a cuidar nuestra salud. Más que añadir funciones por añadir, Huawei ha conseguido darle un propósito claro a su reloj. Y después de probarlo, seguimos pensando que tiene tanto sentido encontrarlo en una farmacia como en una tienda de electrónica. Quizá ese sea su mayor logro.