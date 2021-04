Así es el LG K51S, el nuevo jugador entre los smartphones de gama media

Hace algunas semanas, a pesar de los rumores de que cerrará su división de móviles, LG renovó por completo su cartera de teléfonos para la gama media. Lo hizo con la presentación de la evolución de su reconocida serie K, que lleva algún tiempo en el mercado argentino. Los nuevos modelos son el K41S, el K61S y el K51S, siendo este último el que probamos en LA NACION.

Por fuera

Nuestras pruebas comenzaron con el tradicional unboxing (desempaque, en español) del producto. La caja es simple, pero cuenta con algunos guiños respecto de la renovación móvil de la marca, impulsada por el LG Velvet, que plantea un diseño colorido en su packaging.

Dentro de la caja fue grato encontrar el cargador y no solo el cable USB, dado que, como política, ya hay empresas que no lo incluyen (y esto origina debates y multas, entre otras cosas). Un accesorio que ya es una rareza encontrar son los tradicionales auriculares, y en este caso el K51S no es la excepción y carece en su caja de auriculares cableados. En este sentido, las compañías están impulsando la utilización de auriculares inalámbricos de tipo in ear. LG tiene en venta sus Tone Free que, obviamente, pueden utilizarse con este celular. La otra opción, seguramente la más usual, es usar cualquier auricular que tengamos en casa.

Con un diseño tradicional, LG mantiene características y disposiciones ya probadas en otros móviles. O sea, no hay innovación en este sentido, como puede verse en la imagen que ilustra esta nota.

En el respaldo del K51S encontramos sus cuatro cámaras principales, dispuestas de forma horizontal. Son de 32 megapixeles, la principal; de 8 megapixeles, la cámara para tomas con gran angular; de 2 megapixeles para el macro, y de 2 megapixeles en el sensor de profundidad.

En las pruebas, las cámaras tomaron imágenes más que decentes, incluso con poca luz, gracias a una tecnología que LG denomina Quad-Cell y que aumenta el brillo al tiempo que disminuye el “ruido” en las fotos nocturnas.

En el modo de video, el teléfono permite filmar en Full HD (1920x1080 pixeles); es decir que, si bien no se sube al tren de la resolución 4K, es más que correcto para un celular económico.

La parte trasera del teléfono presenta un diseño espejado que resulta agradable, pero que se marca fácilmente con las huellas dactilares. En el respaldo también se ubica el lector de huellas digitales, que respondió rápidamente a la hora de desbloquear el equipo.

En el frente, se encuentra una pantalla de 6,55 pulgadas. Esto puede dar a entender que se trata de un celular grande. Por el contrario, aprovecha el frente con un display de resolución HD+ (1600 x 720 pixeles).

En su interior, el K51S trae un procesador de ocho núcleos, 3 GB de RAM, 64 GB de almacenamiento interno y una batería de 4000 mAh. Otra interesante característica es su tecnología de sonido envolvente, denominada DTS X 3D, que podemos activar cuando conectamos auriculares (tiene un jack de 3,5 mm; o sea, el estándar).

Asistente e IA

Como lo viene haciendo LG en sus modelos anteriores, el K51S hereda el botón físico para lanzar Google Assistant. Es un detalle muy práctico que esperamos que la firma mantenga.

La inteligencia artificial está presente a la hora de tomar fotografías. La cámara interpretará y seleccionará el mejor modo según lo que estemos enfocando: macro, comida, puesta de sol, mascota, entre otras opciones.

El K51S es uno de los principales exponentes de la gama media. Es verdad, tiene una serie de competidores de la talla del Moto G y algunos modelos de la serie A de Samsung. Sin embargo, luego de las pruebas, el K51S ofrece un buen equilibrio entre prestaciones y precio (29.499 pesos).