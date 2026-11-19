Después de años de especulaciones y análisis cuadro por cuadro, la verdadera dimensión del estado ficticio de Leonida finalmente salió a la luz. Rockstar Games decidió abandonar la clásica estructura concentrada en una sola metrópoli para construir una recreación masiva y modernizada del estado de Florida (rebautizado Leonida) y de Miami (Vice City, en el juego). Según revelan los datos de mapeo comunitario y la prensa especializada, el trabajo de ingeniería realizado aquí marca un hito en la industria de los videojuegos.

El estado de Leonida tiene su propio sitio (hecho por la comunidad gamer) donde los usuarios están colaborando para armar un mapa del territorio con muchísima información.

Una superficie enorme

Para dimensionar la escala de Leonida, basta con revisar las estimaciones técnicas. La masa terrestre jugable abarca entre 83 y 125 kilómetros cuadrados de tierra firme, alcanzando entre 150 y 225 kilómetros cuadrados al contabilizar los océanos y archipiélagos circundantes.

En términos comparativos, el escenario de GTA 6 destaca por las siguientes métricas:

Es el doble de grande que el GTA V , superando ampliamente los 48-50 km cuadrados que tienen Los Santos y Blaine County.

, superando ampliamente los 48-50 km cuadrados que tienen Los Santos y Blaine County. Es tres veces más extenso que el mapa jugable de Red Dead Redemption 2 .

. Equivalente a la masa terrestre de GTA IV, GTA V y Red Dead Redemption 2 combinados.

Sin embargo, el verdadero salto generacional no reside solo en los kilómetros cuadrados, sino en la densidad urbana. Vice City por sí sola duplica el tamaño de Los Santos. Al sumar sus suburbios y localidades aledañas, el juego ofrece 11 veces más superficie urbana construida que GTA V, respaldado por más de 700 interiores accesibles que incluyen centros comerciales, clubes nocturnos y hoteles.

Más grande, pero más tiempo de viaje

Con semejante extensión, recorrer el territorio exige planificar la ruta. Los registros de desplazamiento marcan los siguientes tiempos:

En auto rápido: Cruzar Leonida de punta a punta toma entre 25 y 35 minutos reales por autopista.

Cruzar Leonida de punta a punta toma entre por autopista. A pie: Atravesar el territorio caminando requiere una travesía continua de más de 3 horas.

Para agilizar la movilidad, se integraron vehículos especializados según la región: barcos y avionetas en la costa, e hidrodeslizadores (airboats) en las zonas pantanosas. Además, se introdujo un sistema de viaje rápido gestionado mediante la aplicación móvil in-game RydeMe.

Las seis regiones principales de Leonida

El estado se divide en seis regiones geográficas y culturales claramente diferenciadas:

Vice City (inspirada en Miami): incluye Ocean Beach, Vice Beach, Little Cuba, Little Haiti y el mega puerto comercial VC Port.

(inspirada en Miami): incluye Ocean Beach, Vice Beach, Little Cuba, Little Haiti y el mega puerto comercial VC Port. Leonida Keys (Cayos de la Florida): Archipiélago tropical con puentes sobre el mar. Zona inicial del protagonista Jason Duval, enfocada en navegación, pesca y contrabando.

(Cayos de la Florida): Archipiélago tropical con puentes sobre el mar. Zona inicial del protagonista Jason Duval, enfocada en navegación, pesca y contrabando. Grassrivers (Everglades): Humedales y pantanos subtropicales. Entorno hostil con alta presencia de caimanes, cazadores furtivos y patrullas ambientales.

(Everglades): Humedales y pantanos subtropicales. Entorno hostil con alta presencia de caimanes, cazadores furtivos y patrullas ambientales. Port Gellhorn (Panama City): ciudad costera e industrial venida a menos. Es el centro del automovilismo deportivo, con el circuito oficial Gellhorn Raceway y picadas.

(Panama City): ciudad costera e industrial venida a menos. Es el centro del automovilismo deportivo, con el circuito oficial Gellhorn Raceway y picadas. Ambrosia (Clewiston / Lago Okeechobee): Corazón agroindustrial centrado en la refinería de azúcar Allied Crystal, bajo el control de la banda de motociclistas Final Chapter MC.

(Clewiston / Lago Okeechobee): Corazón agroindustrial centrado en la refinería de azúcar Allied Crystal, bajo el control de la banda de motociclistas Final Chapter MC. Parque Nacional Monte Kalaga (Norte de Florida / Georgia): Región montañosa y boscosa en el extremo norte. Diseñada para rutas todoterreno, senderismo, caza de fauna salvaje y exploración fluvial.

Puntos de interés

Más allá de sus condados principales, el mapa alberga hitos geográficos como la Space Coast (con su complejo de lanzamiento de cohetes al norte), el enorme Lago Leonida (un mar interior repleto de cuevas ocultas) y el circuito automovilístico Endurance Raceway (inspirado en Sebring).