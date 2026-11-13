Por qué se calienta el cargador del celular y qué hacer para evitarlo

El uso intensivo de los teléfonos móviles en la cotidianeidad derivó en una mayor dependencia de los sistemas de carga, lo que pone bajo la lupa el funcionamiento y la seguridad de los accesorios. Uno de los problemas más frecuentes que reportan los usuarios es el aumento excesivo de la temperatura en los adaptadores, un síntoma que, lejos de ser menor, puede comprometer tanto la integridad del cargador como la vida útil de la batería del dispositivo. Según las recomendaciones técnicas, entender los motivos detrás de este fenómeno es el primer paso para aplicar soluciones efectivas que garanticen una carga segura y eficiente.

Uno de los errores más habituales detectados por los especialistas es la carga del dispositivo manteniendo el estuche protector colocado. Si bien las fundas de silicona cumplen una función primordial en la protección contra golpes y deterioros estéticos, estas suelen retener el calor generado durante el proceso de transferencia de energía. Al no permitir que la temperatura se disipe correctamente, el calor se concentra en puntos críticos, lo cual acelera el desgaste del hardware. En este sentido, los expertos subrayan que el calor representa el enemigo principal de los componentes internos. Por ello, se desaconseja terminantemente cargar el teléfono bajo exposición directa al sol, sobre superficies aislantes que concentren temperatura o empleando fundas gruesas que bloqueen la ventilación necesaria para el correcto funcionamiento del sistema.

Por qué el cargador del celular levanta temperatura y cuál es la mejor manera de solucionarlo Markus Spiske - (Fuente: Pexels)

Para mitigar estos inconvenientes, es esencial adoptar hábitos saludables que no fuercen las capacidades del equipo. Una de las sugerencias principales consiste en mantener la carga de la batería dentro de rangos óptimos, situados habitualmente entre el 20% y el 80%. Las cargas completas desde el 0% al 100% generan un estrés innecesario en las celdas de iones de litio, degradando su capacidad a largo plazo. Asimismo, se recomienda aprovechar las funciones de software integradas, tales como la “protección de la batería” o los sistemas de carga optimizada, configuraciones presentes en la mayoría de los teléfonos actuales que limitan automáticamente el llenado al alcanzar porcentajes seguros para la estabilidad del componente químico.

La carga rápida puede generar más calor en determinados cargadores debido a la mayor potencia que suministran Freepick

La elección de los accesorios también juega un papel determinante. Utilizar siempre el cargador y cable originales provistos por el fabricante, o bien optar por alternativas de marcas certificadas, garantiza que el flujo de voltaje y amperaje sea constante. Los cargadores denominados “sin marca” carecen de las certificaciones de seguridad eléctrica obligatorias, las cuales incluyen ensayos de laboratorio sobre sobretensión, presión, resistencia a impactos y gestión de temperatura. El uso de estos dispositivos no certificados incrementa notablemente el riesgo de sobrecalentamiento. Finalmente, para períodos prolongados, como durante la noche, se aconseja evitar la carga rápida y preferir cargadores convencionales, ya que la celeridad innecesaria en el proceso no hace más que aumentar la temperatura del conjunto. La implementación de estas prácticas de mantenimiento resulta en beneficios inmediatos para la performance técnica del sistema.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA