El gigante tecnológico Nvidia presentó ayer sus resultados del tercer trimestre y superó las expectativas de Wall Street en ingresos y en beneficios. El mercado reaccionó y, durante las operaciones previas a la apertura del miércoles, las acciones de la compañía ya subieron un 3%.

Tal como reportó Yahoo Finance, Nvidia registró ganancias por acción de US$2,68 e ingresos de US$115.800 millones, cuando los analistas de Wall Street proyectaban números más bajos: ganancias por acción de US$2,47 e ingresos de US$109.150 millones, según las estimaciones de consenso de Bloomberg. Los resultados muestran que la compañía facturó más que el doble en el tercer trimestre con relación a igual período de 2025.

Además, los ingresos del negocio de centros de datos se ubicaron en US$107.600 millones, por encima de los US$101.850 millones que anticipaba el mercado, tal como indicó Yahoo Finance. En tanto, el segmento de computación perimetral aportó US$8200 millones, frente a una proyección de US$7490 millones.

El gigante tecnológico Nvidia presentó sus resultados del tercer trimestre y superó las expectativas de Wall Street I-HWA CHENG - AFP

La empresa también planteó perspectivas más positivas de lo previsto para el último tramo del año: mientras que los analistas anticipaban ingresos por US$125.250 millones, la empresa espera que esos números se ubiquen entre US$127.400 y US$132.600 millones.

Un escándalo a las puertas

Este reporte de resultados es el primero que presenta Nvidia desde que Colette Kress quedó al frente de la compañía de manera interina, tras la renuncia de Jensen Huang la semana pasada. Es la primera vez en casi 28 años, desde la salida a bolsa de la empresa con sede en Santa Clara (California), que Huang no está para presentar las cuentas trimestrales.

Las relaciones extramatrimoniales que mantuvo el exCEO de Nvidia -una de ellas, con una presunta espía china- despertaron un escándalo a su alrededor que finalmente terminó con su renuncia el jueves pasado. La dimisión provocó una turbulencia en los mercados globales, que llevó a que las acciones de la compañía cayeran abruptamente ese mismo día.

En concreto, la empresa perdió cerca de US$430.000 millones de valor de mercado en apenas dos ruedas bursátiles. Luego de que se conociera la renuncia, las acciones de Nvidia se desplomaron un 13% en la apertura de Wall Street.

Alice Huang (D) y Jensen Huang (I ) - - CTI/AFPTV

Ayer, Huang rompió el silencio e hizo el primer comunicado tras su renuncia. Dijo que estaría dispuesto a volver al cargo debido a una “oleada de llamados” para su restitución en la empresa fabricante de chips.

“He recibido numerosas peticiones por parte de empleados, inversores, socios comerciales y clientes de Nvidia para que regrese como CEO”, aseguró Huang en un comunicado a medios estadounidenses y luego publicado en sus redes sociales, y agregó: “Si la Junta Directiva decide que mi regreso es lo mejor para nuestros accionistas, nuestros empleados, la empresa y Estados Unidos, me sentiré honrado de responder a estos llamados y regresar como director ejecutivo”.