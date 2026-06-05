Así es FIFA World Cup: Launch Edition, el juego oficial del Mundial desarrollado por un argentino que llega a Netflix

La FIFA anunció el jueves que lanzará el videojuego de fútbol FIFA World Cup: Launch Edition en Netflix Games el 11 de junio, coincidiendo con el inicio del Mundial.

El título estará disponible en exclusiva para los suscriptores de Netflix sin costo adicional, ya que la FIFA busca ampliar la participación de los aficionados a través de su renovada estrategia digital.

El juego, desarrollado en colaboración con Netflix Games y Delphi Interactive, está diseñado como una simulación de fútbol accesible, que permite a los jugadores participar en la experiencia del torneo.

El estudio Delphi Interactive, que hizo el juego, fue fundado en Miami por el argentino Andy Kleinman. “Es un videojuego digno del deporte más grande del mundo, en el que todos pueden participar, desde todos los rincones del planeta”, dijo en diciembre último en una entrevista con LA NACION, durante la presentación del juego.

“Cuando terminé el colegio lo convencí a mi papá de que quería estar en Estados Unidos, porque Miami en esa época era como el Silicon Valley latino, había un montón de compañías puntocom, y las discográficas latinas también estaban ahí. Nunca volví a vivir en la Argentina, aunque hasta hace unos años tuve oficinas y equipos en el país, hasta que la situación no era tan viable para emprendedores. Pero ahora tenemos la intención de abrir un estudio en la Argentina porque vemos mucha promesa de cambio" dijo entonces, al tiempo que confirmó una reunión con Javier Milei.

El embajador en Estados Unidos, Alec Oxenford; el presidente Javier Milei, y el empresario Andy Kleinman, presidente de Delphi Interactive, en Los Ángeles a fines de 2025

“En muchas de mis empresas tuvimos oficinas en Buenos Aires y tratamos de hacer proyectos con la Argentina, pero siempre fue como un tema tabú porque cuando querías levantar capital, los inversores en Silicon Valley no le daban mucho crédito al país. No les gustaba que estuvieras tan lejos -explicó-. Entonces, siempre estuvo esa dinámica que ahora creo que, por primera vez en la historia, está cambiando. Veo un interés genuino y que el país está yendo hacia otro lugar. El encuentro con Milei surgió un poco por eso, y el contacto con el embajador argentino, Alec Oxenford. Le conté sobre lo que estábamos trabajando y le dije que me encantaría conocer al Presidente y mostrarle los proyectos. Están muy alineados con la filosofía del Gobierno en cuanto a la innovación, la tecnología y cómo hacer las cosas en el futuro."

Cómo es el juego del Mundial

Los jugadores del FIFA World Cup: Launch Edition podrán elegir entre las 48 selecciones que compiten en el Mundial y disputar partidos en los 16 estadios del torneo, con más de 1200 futbolistas incluidos.

El formato utiliza los teléfonos inteligentes como mandos, lo que permite a los usuarios conectarse a un televisor escaneando un código QR, según la FIFA, que destacó que hasta cuatro usuarios pueden jugar juntos.

La FIFA afirmó que el lanzamiento forma parte de un cambio más amplio en su enfoque de los videojuegos tras el fin de su larga colaboración con EA Sports en 2022, pasando en su lugar a un ecosistema de múltiples socios destinado a ampliar su alcance a través de plataformas y audiencias.

La Copa del Mundo en Estados Unidos, Canadá y México comienza el 11 de junio con el partido entre México y Sudáfrica en el estadio Azteca.

Con información de Reuters