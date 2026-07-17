Final del Mundial 2026: quién gana el partido de Argentina vs. España, según la predicción de la IA

La selección argentina venció a Inglaterra este miércoles y pasó a la final de la Copa del Mundo. El próximo domingo, desde las 16, el equipo dirigido por Lionel Scaloni enfrentará a España, quien eliminó a Francia en las semifinales del torneo.

Tras la suspensión de la Finalissima, la cual se iba a disputar en el mes de marzo de este año, las dos selecciones se verán las caras en un partido definitorio de la Copa del Mundo. A raíz de este evento deportivo, la inteligencia artificial (IA) se adentró en el tema y vaticinó quién ganará.

El delantero Lautaro Martínez #22, de Argentina, controla la pelota durante el partido del entre Inglaterra y Argentina en el de Atlanta, Georgia, Estados Unidos, el 15 de julio de 2026. Aníbal Greco / Enviado Especial - LA NACION

Según la aplicación Gemini, la selección argentina será la vencedora del encuentro con un resultado de 2-1, idéntico al conseguido contra Inglaterra. “El partido se definirá por detalles, con un primer tiempo friccionado y una segunda mitad donde se abrirán los espacios”, explicó la IA.

A la hora de conocer quiénes serán los jugadores que pasarán a la historia con sus anotaciones, Gemini detalló que Lionel Messi convertirá el primer gol de la jornada. “Una genialidad individual capaz de romper el bloque defensivo español con un remate preciso”, relató.

El informe del partido continuó con otro tanto de la Argentina, esta vez de la mano de Lautaro Martínez. “Apareciendo en el área tras una jugada colectiva orquestada por Enzo Fernández”, dijo la IA.

Lionel Messi convertiría un gol en la final contra España, según la IA Aníbal Greco / Enviado Especial - LA NACION

Para culminar, el descuento de España será obra de Lamine Yamal, en los últimos minutos del encuentro, lo que supone un desenlace atrapante para una final que quedaría, nuevamente, en manos del combinado nacional.

La gran final entre Argentina y España será el próximo domingo 19 de julio, desde las 16h. El enfrentamiento entre ambos será en el MetLife Stadium, ubicado en New Jersey.