Así es Project Q, el dispositivo portátil de Sony que permite hacer streaming de los juegos de tu PlayStation 5

En el marco de PlayStation Showcase 2023, un evento virtual donde adelanta las novedades ofrecerá en el resto del año, Sony anunció lo que por ahora se conoce como Project Q: un dispositivo de mano que permite disfrutar de juegos de PlayStation 5 sin estar frente a la consola y su televisor.

Fue el CEO de PlayStation, Jim Ryan, el encargado de presentar este dispositivo, que según la compañía estará listo “más adelante en el año”, y que tiene dos elementos distintivos: una pantalla de 8 pulgadas con resolución Full HD y un mando DualSense (el que debutó con la PlayStation 5 y que tiene gatillos que cambian su funcionamiento según el juego) partido en dos y adosado a los laterales de la pantalla.

Así es Project Q, la nueva consola de mano de Sony para complementar la PlayStation 5

La novedad es que a diferencia de otras consolas de mano, como la Nintendo Switch, la Steam Deck o la reciente Asus ROG Ally, que tienen su propio procesador gráfico, memoria y sistema operativo (es decir, son consolas portátiles), el equipo de Sony es una suerte de receptor que aprovecha Remote Play, la función que permite correr un juego de PlayStation en la consola, pero verlo en una pantalla alejada (sea una PC, una tableta o un smartphone; está disponible también para la PS4). En este caso, en esta consola de mano.

Así, no será Project Q (o como termine llamándose) quien tenga los juegos instalados ni procese los gráficos: sólo recibirá el video por streaming, y permitirá interactuar con el juego con los mandos de este dispositivo. Será compatible, por ahora, solo con PlayStation 5, y requerirá que ambos dispositivos (la consola de escritorio y la de mano) tengan acceso a Wi-Fi.

Su funcionamiento óptimo será dentro del hogar (para, por ejemplo, liberar el televisor central si un miembro de la familia quiere jugar y otro ver una película), aunque si la conexión es suficientemente buena debería andar también con una conexión realmente remota.

Juegos por streaming

Es difícil no ver esto como una respuesta “a lo Sony” de los avances de Xbox en el juego por streaming con Cloud Gaming, el servicio de pago mensual que permite acceder a un centenar de juegos y correrlos en cualquier dispositivo, sin tener que invertir en más equipamiento que una pantalla, un control y un acceso a internet, sea una PC modesta, un celular, tableta o un Smart TV, y que también tuvo como participante pionero a Google con Stadia (no funciona más), Amazon con Luna o Nvidia con GeForce Now. En el medio quedan dispositivos como Logitech G Cloud, una consola de mano con Android, pero muy orientada al juego en la nube.

Dicho sea de paso, los equipos de Logitech y Asus, entre muchos otros, también pueden correr juegos de PlayStation vía Remote Play (que se instala como una app en Android, iOS, Windows o macOS).

Por ahora, es todo lo que se sabe sobre este nuevo accesorio de la compañía para mantener activas las ventas de la PlayStation 5: en abril último confirmó que había vendido 38 millones de PS5 desde su lanzamiento, y que 2022 fue su mejor año, aunque antes debió enfrentar problemas de fabricación y distribución ocasionados por la pandemia de coronavirus.