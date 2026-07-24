Así podés saber si alguien está usando tu wi-fi sin permiso y cómo solucionarlo para tener una velocidad de Internet récord

Cuando la conexión a internet se vuelve más lenta de lo habitual, no siempre la causa está en el proveedor del servicio. En algunos casos, el problema puede deberse a que más dispositivos de los esperados están utilizando la red, incluso sin autorización del propietario.

Para despejar esa duda, existen herramientas que permiten revisar qué equipos están conectados al wifi y detectar si hay alguno desconocido.

Una de las más utilizadas es Fing, una aplicación gratuita disponible para dispositivos con sistemas operativos Android e iOS. Según explica el portal especializado Xataka, la herramienta no requiere crear una cuenta ni realizar configuraciones complejas para comenzar a utilizarla.

Existen herramientas que permiten revisar qué equipos están conectados al wifi y detectar si hay alguno desconocido Shutterstock

Una vez instalada y con el teléfono conectado a la red wifi que se desea analizar, la aplicación realiza un escaneo que suele tardar menos de 30 segundos. Al finalizar, muestra un listado con todos los dispositivos que están utilizando la conexión en ese momento.

Para despejar esa duda, existen herramientas que permiten revisar qué equipos están conectados al wifi y detectar si hay alguno desconocido.

Una de las más utilizadas es Fing, una aplicación gratuita disponible para dispositivos con sistemas operativos Android e iOS. Según explica el portal especializado Xataka, la herramienta no requiere crear una cuenta ni realizar configuraciones complejas para comenzar a utilizarla.

Una vez instalada y con el teléfono conectado a la red wifi que se desea analizar, la aplicación realiza un escaneo que suele tardar menos de 30 segundos. Al finalizar, muestra un listado con todos los dispositivos que están utilizando la conexión en ese momento.

Si después del análisis aparece un dispositivo que no logra identificar, existe una forma sencilla de comprobar si pertenece al hogar. Consiste en apagar o desconectar, uno por uno, los equipos conectados a la red Shutterstock - Shutterstock

Tenga en cuenta que no todos los equipos aparecen plenamente identificados. Algunos accesorios inteligentes de bajo costo, como enchufes o sensores, pueden mostrarse simplemente como dispositivos “genéricos” o mediante códigos alfanuméricos. Esto no significa que exista un error en la aplicación, sino que esos productos no cuentan con una firma reconocida dentro de su base de datos.

Si después del análisis aparece un dispositivo que no logra identificar, existe una forma sencilla de comprobar si pertenece al hogar. Consiste en apagar o desconectar, uno por uno, los equipos conectados a la red, como televisores, parlantes, cámaras o enchufes inteligentes, y verificar cuál desaparece de la lista.

Si un dispositivo permanece conectado después de este proceso y no corresponde a ningún equipo de la vivienda, podría ser una señal de que alguien más está utilizando la red.

Este tipo de revisiones puede ayudar a identificar la causa de una conexión lenta y, de ser necesario, tomar medidas como cambiar la contraseña del wifi o actualizar la configuración de seguridad del router.

Por Angie Tatiana Rodríguez Bernal