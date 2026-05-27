Lanzan una antena de wifi para conectar al auto en movimiento y en zonas aisladas

Starlink lanzó en la Argentina un nuevo kit pensado específicamente para quienes necesitan conexión a Internet mientras viajan. Se trata del Mini Car Pack, una versión orientada a vehículos que busca garantizar conectividad incluso en rutas, zonas rurales o lugares donde la señal de red de los celulares suele ser deficiente o directamente inexistente.

El nuevo producto ya se encuentra disponible en distribuidores autorizados con un precio de lanzamiento de $299.000. La propuesta apunta especialmente a usuarios que utilizan Internet en movimiento, desde conductores particulares hasta transportistas, motorhomes, pickups y micros de larga distancia.

El kit combina la antena portátil Starlink Mini con una serie de accesorios diseñados para facilitar su uso dentro de vehículos. Entre ellos se destaca un adaptador de 12V que permite conectarlo directamente a la toma de corriente del auto (esto resulta lo novedoso respecto a las antenas que ya se vendían en el país), además del cableado necesario para utilizarlo durante viajes.

La llegada del Mini Car Pack se da en un contexto donde cada vez es más frecuente ver antenas Starlink instaladas sobre techos o vidrios laterales de vehículos que recorren rutas argentinas.

Así es el kit del Mini Car Pack

Antes de este lanzamiento, una gran cantidad de usuarios compraba la antena por separado y recurrían a adaptadores genéricos para conectarla dentro de los vehículos. Con este nuevo combo, la empresa busca simplificar esa instalación y ofrecer una solución oficial lista para usar en el auto.

Según detalló la compañía, el Mini Car Pack ofrece velocidades de descarga superiores a 200 Mbps y baja latencia, características que permiten realizar videollamadas, streaming o navegación en tiempo real incluso lejos de centros urbanos.

Entre sus especificaciones técnicas, el equipo cuenta con una antena omnidireccional, un cable de 15 metros y una potencia de 60 W. Además, pesa 3,5 kilos y posee alimentación automática compatible tanto con 110V como con 220V. La velocidad máxima de transmisión puede alcanzar los 300 Mbps. Desde la empresa aclararon que el dispositivo no está diseñado para embarcaciones.

El servicio requiere el pago de un abono mensual, cuyos valores actualmente parten desde los $22.500 y llegan hasta los $140.000. De todos modos, se recomienda consultar la web oficial de Starlink en la Argentina para conocer los distintos planes y promociones vigentes, ya que suelen modificarse mes a mes.

El lugar del auto donde está prohibido colocar la antena

Cabe recordar que la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449 prohíbe colocar objetos sobre el parabrisas delantero que reduzcan el campo visual del conductor. En su artículo 48, la norma establece que está prohibido transportar cualquier carga o elemento que perturbe la visibilidad, afecte peligrosamente las condiciones aerodinámicas del vehículo, oculte luces o indicadores o sobresalga de los límites permitidos. En esa misma línea también se encuentra la restricción para polarizar el parabrisas delantero.

En el parabrisas delantero reduce el campo visual del conductor Imagen creada con Inteligencia Artificial (IA)

Para evitar inconvenientes e infracciones de tránsito, se recomienda ubicarla en otro lugar del vehículo. Puede instalarse por fuera del habitáculo, sobre el techo o en un portaequipajes, siempre y cuando quede correctamente sujeta y no represente un riesgo durante la circulación.

También aparece como una posible solución en los modelos que cuentan con techo solar, ya que se trata de un punto donde se puede colocar la antena del lado interior sin afectar la visibilidad del conductor.