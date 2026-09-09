Así son los nuevos iPhone 18 Pro y Pro Max: características, lanzamiento y cuándo salen a la venta en la Argentina

Apple actualizó hoy su familia de smartphones con los nuevos iPhone 18 Pro y Pro Max, que llegan con un procesador más potente, preparado para correr la plataforma de inteligencia artificial de la compañía en forma local en el dispositivo, y con una cámara con apertura dinámica que captura un 50 por ciento más de luz.

El flamante CEO de de la compañía, John Ternus, presentó también el primer modelo plegable de la compañía, el iPhone Duo, al tiempo que destacó las nuevas funciones de la serie iPhone 18 Pro; el iPhone 18 a secas no fue mencionado.

Los nuevos colores del iPhone 18 Pro y Pro Max

Los nuevos iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max fueron diseñados para aprovechar Apple Intelligence, de la mano del procesador A20 Pro, el más avanzado de la compañía (y el más poderoso del mercado, según Apple) y con una fuerte apuesta por la seguridad y la privacidad que ofrece Private Cloud Compute y la ejecución de modelos propios de IA en forma local.

La compañía destacó la interacción con Siri AI, el nuevo asistente que presentó en junio y que ahora está en todos los dispositivos de la compañía, y que ya ha alcanzado las 2500 millones de peticiones al día y funciona de manera fluida con más de 30.000 aplicaciones. La función Expressive Voices permitirá personalizar la voz del asistente de IA. Según Apple, la versión de Siri en español estará disponible en octubre próximo.

Cómo funciona Siri AI en el iPhone 18 Pro y Pro Max

Los dos dispositivos funcionan con un chip A20 Pro, con una arquitectura de 2 nanómetros y que Apple rediseñó para optimizar su rendimiento, reempaquetarlo con la memoria del sistema (al menos 12 GB de RAM) y unirlo al sistema de disipación de calor, basado en una cámara de vapor que recorre toda la espalda del equipo.

Apple dice que el iPhone 18 Pro y Pro Max llevan las baterías más grandes en un iPhone, para que alcancen las 24 o 30 horas de uso con una sola carga, según el modelo. Ambos suman carga rápida, lo que permite recargar en 15 minutos el 50 por ciento de la batería (si está vacía; la recuperación de energía es más rápida cuanto menos carga tiene la batería).

Las características principales del iPhone 18 Pro y 18 Pro Max

En los nuevos iPhone, Apple dice que sumó “la mayor mejora en la cámara en años”. El mayor cambio es que la lente principal con un sensor de 48 megapíxeles ahora incorpora un diafragma con apertura variable, que se modifica automáticamente según la iluminación de la escena y que captura un 50 por ciento más de luz que modelos anteriores.

Además incorpora funciones impulsadas por la integración de Siri en la cámara, efectos cinematográficos, perfiles de color y la posibilidad de grabar un timelapse en 4K y con Dolby Vision. Los nuevos controles profesionales permiten acceder a los ajustes más usados y configurarlos de manera manual.

La autonomía del iPhone 18 Pro y Pro Max

A nivel de sistema operativo, iOS 27 introduce una isla dinámica más pequeña, pero que es capaz de mostrar hasta 3 actividades.

La compañía lanzará el iPhone 18 Pro con un precio que parte de los 1199 dólares, mientras que el iPhone 18 Pro Max tendrá un precio de 1299 dólares. Estarán disponibles en los colores negro, plateado, azul claro (que Apple llama “glaciar” y borgoña, con 256 GB, 512 GB, 1 TB o 2 TB de capacidad.

La preventa internacional se inicia este viernes 12 de septiembre, y los equipos estarán en las tiendas una semana después.

El iPhone 18 Pro y Pro Max en la Argentina

Según Alejandro Goldin, de Maximstore, el iPhone 18 Pro y Pro Max se conseguirá en el país en forma oficial para diciembre, con estos precios estimados:

iPhone 18 Pro desde 3 millones de pesos

⁠iPhone 18 Pro Max desde 3,25 millones de pesos

⁠iPhone Duo desde 5,3 millones de pesos

Desde Macstation calculan que el iPhone 18 Pro podría comercializarse desde aproximadamente $2,8 millones, mientras que el iPhone 18 Pro Max partiría de los $3,1 millones, con una posible llegada al país hacia mediados de octubre. Por su parte, el iPhone Dúo tendría un valor estimado base de $4,7 millones.