Astrofotografía y superposición de imágenes: dos alternativas geniales para mejorar la cámara de tu Galaxy S22

Samsung anunció dos nuevas opciones para potenciar la cámara de sus smartphones tope de línea de este año, es decir la familia Galaxy S22 (no hay mención del Fold4, pero debería acceder a estas funciones). Se trata de la posibilidad de hacer astrofotografía y multiexposición con la cámara, dos opciones que amplían en forma muy interesante todo lo que se puede lograr con la cámara.

Para tener acceso a ellas hay que esperar a One UI 5, la nueva versión de la adaptación que hace Samsung de Android, y que en este caso incorpora Android 13 a los teléfonos (primero los S22, pero luego llegará a una gran cantidad de dispositivos). One UI 5 trae también más flexibilidad para cambiar cómo se ve y se comporta Android, incluyendo mejoras visuales para la pantalla de bloqueo.

En lo que refiere a las funciones de la cámara, que habilita One UI 5, se trata de dos nuevos modos: astrofografía y multiexposición, que LA NACION pudo probar en una beta de la app. Estarán disponibles en la Argentina a principios de diciembre.

Multiexposición

Esta función permite tomar varias fotos (hasta 5) y superponerlas para crear una nueva imagen. En la fotografía tradicional implicaba exponer una misma parte del rollo a diferentes fotos, que se imprimían todas juntas; de ahí su nombre. Samsung ya había probado con algo así hace unos años; ahora vuelve con esta función, que permite también “rellenar” una figura en sombra con otra imagen, permitiendo creaciones muy interesantes.

Lo que la app requiere, al menos en la versión que probamos, es de un trípode o muy buen pulso para sacarle provecho y, por ejemplo, hacer que la misma persona aparezca varias veces en la imagen, o que tenga varios brazos, etcétera. Lo otro que hay que tener en cuenta es que -de nuevo, en la beta que probamos- las imágenes nuevas no son sólidas sobre la foto original; algo de translucencia queda, aunque se puede variar. Como sea, es una herramienta muy divertida y fácil de usar.

Astrofotografía

Google fue la primera compañía, en 2019, en ofrecer una función específica para astrofotografía, una herramienta que permite capturar el cielo estrellado, pero que requiere de buenos equipos y bastante pericia para configurar la cámara con la apertura de diafragma y tiempo de exposición necesarios para capturar la tenue luz de las estrellas en la noche.

Ahora Samsung simplifica esto agregando una función en Expert RAW, su app avanzada de cámara de fotos, y que permite, justamente, delegar en el software la configuración con el largo tiempo de exposición de la imagen. Pero no es solo que defina cuántos minutos debe estar activa la cámara: también usará el GPS del teléfono y el software de reconocimiento de imágenes para entender qué parte del cielo se está intentando registrar, tanto para guiar al usuario como para mejorar la fotografía en general de las estrellas. La compañía ya hace algo similar para mejorar la fotografía de la Luna con el zoom de los últimos Ultra.

Asistente para la cámara

La compañía también ofrecerá el Camera Assistant, una aplicación independiente que permite gestionar algunos parámetros de la cámara del Galaxy S22, incluyendo configurar el teléfono para que use HDR automático, aplique o no suavizado a las imágenes, deje que el teléfono elija la mejor lente para una toma, permita grabar video manteniendo presionado el obturador cuando se está tomando una foto, o quite las herramientas de control de la cámara cuando el teléfono está conectado a una pantalla grande vía HDMI.

Todo esto estará disponible hacia fin de año, cuando Samsung publique la actualización a One UI 5 para la familia Galaxy S22.

